Δανάη Μπάρκα: Είχα αρκετή ένταση και έγινα απότομη σε κάποιους ανθρώπους μου

Η Δανάη Μπάρκα και ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης, διανύουν την πιο όμορφη και δημιουργική περίοδο της ζωής τους, καθώς περιμένουν το πρώτο τους μωράκι.

Μόλις λίγους μήνες μετά τον ρομαντικό γάμο τους στη Μεσσήνη, το ζευγάρι αναμένεται να υποδεχθεί το νέο μέλος της οικογένειάς του που θα είναι κοριτσάκι και αυτό το διάστημα φτιάχνουν το σπίτι τους στην Αθήνα.

Όπως αποκάλυψε η Δανάη Μπάρκα μέσω των social media, η περασμένη εβδομάδα ήταν πολύ απαιτητική καθώς άλλαξαν δύο μπάνια στο σπίτι τους.

Παράλληλα, η Δανάη Μπάρκα εξομολογήθηκε δημοσίως το Σάββατο (19/09) ότι έγινε απότομη με κάποια αγαπημένα της πρόσωπα, διότι είχε πολύ ένταση, ωστόσο δεν ανέφερε ποια ήταν αυτά.

Επίσης μοιράστηκε και κάποιες νέες φωτογραφίες, μία selfie αλλά και από τις εργασίες στο σπίτι της.

«Πέρασε μια εβδομάδα τόσο γεμάτη και τόσο διαφορετικών ρυθμών από όσες είχα τον τελευταίο καιρό! Αλλαγή 2 μπάνιων στο σπίτι: Μαστοράρες φοβεροί! Με έμαθαν να κολλάω, να κόβω άλφα μπλοκ, να χτυπάω με τη ματσόλα μου, να ανοίγω τρύπες σε αρμούς και πολλά άλλα. Πίεση, σκόνη, κόπωση, αλλά τα βγάλαμε εις πέρας όλα!

Βόλτες με τα σκυλιά: Στα στενά γύρω γύρω για καθαρό οξυγόνο.

Φίλοι στο σπίτι: Με ατέλειωτες κουβέντες (και ξινίλα από την Κ. σαφώς!).

Προειδοποίηση για τοξικότητα: Και τι ωραίο θα ήταν να το ξέραμε για όλους μας την περίοδο που μας πιάνει, για να προστατεύουμε και να προστατευόμαστε.

Ψυχοθεραπεία με μερεμέτια: Το σπάσιμο πλακακίων θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό μια φορά την εβδομάδα σε έναν χώρο για να ξεδίνουμε!

Νέο trend: Το πράσινο πλακάκι θα φορεθεί πολύ και ξεκινάω τρεντ να κάνουμε πάλι όλοι τα μπάνια μας χρωματιστά! Με αυτά και αυτά, καταλήγω για άλλη μια φορά στο ότι το πιο σημαντικό είναι να πέφτεις σε ωραίους ανθρώπους. Είτε είναι φίλοι, είτε συνεργάτες, είτε θα σου φτιάξουν κάτι στο σπίτι για μια μέρα. Άλλη ενέργεια ο καλός άνθρωπος, άλλη χάρη, άλλο αποτέλεσμα!

Υ.Γ. 1: Ναι, είχα 2 μέρες από τις 7 αρκετή ένταση και έγινα απότομη σε κάποιους ανθρώπους μου, αλλά κατάλαβαν – όπως προσπαθώ να καταλαβαίνω κι εγώ τις δικές τους δύσκολες φάσεις. Και αυτό είναι νίκη! Να κατανοούμε, να μετανιώνουμε και να αποδεχόμαστε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας.

Υ.Γ. 2: Σας λατρεύω που μου στέλνετε μηνύματα συμπαράστασης και είστε σπουδαίες! Καληνύχτα τώρα… και πιστεύω θα κοιμηθώ 15 ώρες!», έγραψε η Δανάη Μπάρκα στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram.