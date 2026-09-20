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Αμαλιάδα: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για έκρηξη και εμπρησμό σε πολυκατοικία

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Δύο άνδρες συνελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα στην Αμαλιάδα, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προκάλεσαν έκρηξη και εμπρησμό σε είσοδο πολυκατοικίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό – εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί αρχικά έκρηξη και στην συνέχεια φωτιά.

Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο ενημερώθηκαν από περιοίκους για ένα άτομο με σκούρα αμφίεση και κράνος, το οποίο απομακρύνθηκε από την πολυκατοικία αμέσως μετά την έκρηξη.

Έπειτα από έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους να διαφεύγουν με αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός του οχήματος, στη θέα του περιπολικού, ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο.

Όμως, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο και να συλλάβουν τους δύο κατηγορούμενους.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, βρέθηκαν ένα κράνος, μία κουκούλα τύπου full face, ένας αναπτήρας, γάντια μιας χρήσης και τα ρούχα που χρησιμοποίησε ο κατηγορούμενος για να καλύψει τα χαρακτηριστικά του.

Επιπλέον, στον τόπο της έκρηξης περισυνελέγησαν υπολείμματα πλαστικού μπουκαλιού με ίχνη καύσης και υπολείμματα κροτίδας.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, οι οποίοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, σχηματίστηκε δικογραφία για έκρηξη, εμπρησμό, κατασκευή εκρηκτικών υλών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Αμαλιάδα

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