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ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Αποκάλυψε κύκλωμα λαθραίου καπνού για ναργιλέ στη Θεσσαλονίκη

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THESTIVAL TEAM

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Σε κατάσχεση 20 κιλών λαθραίου καπνού για χρήση ναργιλέ προχώρησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε κατάστημα της Θεσσαλονίκης.

Μια καλοστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στην Θεσσαλονίκη οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Κάνοντας αιφνιδιαστικό έλεγχο σε καφέ-μπαρ, σε κεντρικό σημείο της πόλης, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατάσχεσαν:

Στο γραφείο της επιχείρησης: Μέσα σε κλειδωμένο μεταλλικό μπαούλο, διάφανες συσκευασίες με μείγματα καπνού για ναργιλέ, συνολικού βάρους 20 κιλών, οι οποίες δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ για την κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής.
Στο ισόγειο της επιχείρησης: Επώνυμα κουτιά καπνού, τα οποία παρουσίαζαν έντονη φθορά και είχαν πολλαπλές χειρόγραφες ετικέτες με διάφορες γεύσεις. Εκεί, είχε δημιουργηθεί χώρος προετοιμασίας ναργιλέδων, όπου το κύκλωμα επαναγέμιζε τα κουτιά αυτά, με τον λαθραίο καπνό από τα διάφανα σακουλάκια.
Παραποίηση ενσήμων ταινιών: Για να προσδώσουν «νομιμοφάνεια» στα προϊόντα, οι δράστες είχαν αποκολλήσει τις ένσημες ταινίες φορολογίας από παλαιότερες νόμιμες συσκευασίες και τις είχαν επανατοποθετήσει τεχνηέντως με κολλητική ταινία (σελοτέιπ), ώστε να τις χρησιμοποιούν κατ’ επανάληψη. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν και άλλες κενές συσκευασίες, που προορίζονταν για την ίδια παράνομη χρήση.
Δείγματα των 20 κιλών λαθραίου καπνού απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους της ΑΑΔΕ για την εργαστηριακή εξέταση και τον ακριβή προσδιορισμό του περιεχομένου τους, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο καταλογισμός των αναλογούντων διαφυγόντων δασμών και φόρων.

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