Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το μήνυμα που “καίει” την γιατρό για τη μέθη – Το ζευγάρι των κατηγορούμενων συναντήθηκε στον Κορυδαλλό

Όσο προχωρά η έρευνα για το τι συνέβη τη μοιραία Τετάρτη 09.09.2026 στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι και ο Γιώργος Μαζωνάκης ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι δύο γιατροί στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή, βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς τα γεγονότα όπως τα περιέγραψαν κατά την απολογία τους φαίνεται να μην έπεισαν τις Αρχές.

Με την έρευνα να συνεχίζεται ένα νέο στοιχείο προέκυψε από την έρευνα στα κινητά τηλέφωνα εργαζομένων του ιατρείου και έρχεται για να αξιολογηθεί από την ΕΛΑΣ που πραγματοποιεί την έρευνα για τον θάνατο του τραγουδιστή και αυτό είναι σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ένα μήνυμα εργαζόμενης προς συγγενικό ή οικείο της πρόσωπο, στο οποίο φέρεται να αναφέρει ότι στον τραγουδιστή «έδωσε μέθη» η γιατρός.

Το συγκεκριμένο μήνυμα, φέρεται μάλιστα να διαγράφηκε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, εντοπίστηκε μήνυμα εργαζόμενης που ανέφερε «Άστα… Η…. έδωσε μέθη», το οποίο φέρεται να σχετίζεται με τη γιατρό και τον Γιώργο Μαζωνάκη, που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο ιατρείο.

Το μήνυμα φαίνεται πως αργότερα διαγράφηκε και πλέον εξετάζεται από τις αρχές, καθώς ερευνούν το ενδεχόμενο να είχε χορηγηθεί κάποια ουσία στον τραγουδιστή πριν από τη διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε.

Από μόνο του, πάντως, το συγκεκριμένο μήνυμα δεν αποδεικνύει ότι πράγματι του χορηγήθηκε μέθη.

Οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η εργαζόμενη έγραψε κάτι που είδε ή αντιλήφθηκε η ίδια, πότε και σε ποιον έστειλε το μήνυμα, για ποιο λόγο το διέγραψε και αν υπάρχουν άλλες επικοινωνίες ή στοιχεία που μπορούν να επιβεβαιώσουν τι ακριβώς συνέβη.