Βρετανία: Σε επίπεδα ρεκόρ το ντίζελ, «φωτιά» στην πολιτική αντιπαράθεση για τα καύσιμα

Τα 2,28 ευρώ το λίτρο αγγίζει η μέση τιμή του ντίζελ στη Βρετανία, προσεγγίζοντας το ιστορικό υψηλό του 2022, τη στιγμή που η μέση τιμή της βενζίνης φτάνει στα 2,01 το λίτρο.

Όπως αποδεικνύουν στοιχεία του Royal Automobile Club (RAC), η τιμή του ντίζελ έχει αυξηθεί κατά 0,14 ευρώ το λίτρο μόνο για τον μήνα Σεπτέμβριο και παράλληλα μόλις 300 πρατήρια καυσίμων διαθέτουν το πετρέλαιο στα 2,33 ευρώ ανά λίτρο και την βενζίνη στα 2,01 ευρώ το λίτρο.

Το RAC προειδοποιεί ότι, αν η κατάσταση κλιμακωθεί περισσότερο, είναι πολύ πιθανό να ξεπεραστεί το μέχρι τώρα υψηλό ρεκόρ των 2,32 ευρώ το λίτρο για το ντίζελ.

Τα σενάρια

Οι αυξήσεις στα καύσιμα έχουν πλέον περάσει εμφανώς και στον πληθωρισμό. Τα επίσημα στοιχεία της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας ONS, που ανακοινώθηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζουν αύξηση του πληθωρισμού στο 3,1% τον Αύγουστο από 2,9% τον Ιούλιο, με τα καύσιμα να αποτελούν καταλύτη στην ανοδική πορεία του δείκτη.

Ως αποτέλεσμα, το κόστος των καυσίμων έχει γίνει θέμα αναφοράς για την πολιτική ηγεσία της Βρετανίας. Ειδικότερα, ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Σερ Εντ Ντέιβι, στο συνέδριο του κόμματός του στο Μπράιτον, προτείνει 10 πέννες μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων ανά λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση είχε ήδη επέμβει τον Μάιο, μετά την αύξηση των ενεργειακών τιμών λόγω της σύρραξης στο Ιράν, παρατείνοντας την υφιστάμενη μείωση του ΕΦΚ καυσίμων κατά 5 πέννες το λίτρο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η κυβέρνηση αναμένεται να επανεξετάσει το ζήτημα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, καθορίζοντας τα μέτρα και τις ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο.

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει τις επιπτώσεις του αυξημένου κόστους ζωής, ενώ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνιστά σημαντική οικονομική πρόκληση ενόψει του προϋπολογισμού της 28ης Οκτωβρίου.