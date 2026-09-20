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Αυτοκίνητο άρχισε να κινείται και εγκλώβισε 72χρονο στη Σύρο, στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση

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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακή (20/9) στην περιοχή Στροβίλια της Βάρης στη Σύρο, με έναν 72χρονο άνδρα να μεταφέρεται βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Σύρου.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ο 72χρονος είχε μεταβεί στο σημείο προκειμένου να πλύνει το αυτοκίνητό του, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα άρχισε να κινείται. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην είχε ασφαλιστεί το χειρόφρενο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τα ακριβή αίτια.

Ο άνδρας εγκλωβίστηκε και σφηνώθηκε στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Ερμούπολης, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 72χρονο. Αμέσως ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας παρουσίαζε σφυγμό.

Στη συνέχεια παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, βαριά τραυματισμένος. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό περιστατικό διερευνώνται.

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