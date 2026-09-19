Washington Post: Ο Τραμπ παραδέχεται πως ο πόλεμος με το Ιράν έχει πολιτικό κόστος για τους Ρεπουμπλικανούς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ιδιωτικές συζητήσεις με συνεργάτες και συμβούλους φέρεται να παραδέχεται πως ο πόλεμος με το Ιράν κοστίζει στους Ρεπουμπλικάνους, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Washington Post ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγνωρίσει, σε ιδιωτικές συζητήσεις με συνεργάτες και συμβούλους του, ότι ορισμένες από τις αποφάσεις της κυβέρνησής του, μεταξύ των οποίων και η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν, έχουν συμβάλει στη δύσκολη πολιτική συγκυρία που αντιμετωπίζει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Δημοσίως, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι εκλογικές εξελίξεις δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις του για το Ιράν.

Επιμένει, επίσης, ότι η στρατιωτική επιχείρηση άξιζε το κόστος και ότι, εάν βρισκόταν ξανά μπροστά στις ίδιες επιλογές, θα ενεργούσε με τον ίδιο τρόπο, την ώρα που οι Ρεπουμπλικάνοι προετοιμάζονται για ένα δύσκολο εκλογικό αποτέλεσμα τον Νοέμβριο.

Στις ιδιωτικές συνομιλίες του, πάντως, ο Τραμπ φέρεται να έχει αφήσει να εννοηθεί ότι αντιλαμβάνεται πως οι αποφάσεις του για τον πόλεμο έχουν επιβαρύνει περαιτέρω το πολιτικό κλίμα για το κόμμα του.

Σύμφωνα με την Washington Post, τις τελευταίες εβδομάδες εμφανίζεται περισσότερο συνειδητοποιημένος ως προς τη σοβαρότητα της κατάστασης και ακούει με μεγαλύτερη προσοχή τις συχνά δυσμενείς δημοσκοπήσεις που του παρουσιάζουν οι συνεργάτες του.

Η μεταβολή αυτή τον έχει οδηγήσει να εμπλακεί πιο ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία, δεσμευόμενος να πραγματοποιήσει εμφανίσεις υπέρ Ρεπουμπλικανών υποψηφίων και να διαθέσει μέρος των σημαντικών οικονομικών αποθεμάτων του σε αμφίρροπες αναμετρήσεις.

Παρά την αυξημένη κινητοποίηση, παραμένει αβέβαιο πόσο θα μπορέσουν οι Ρεπουμπλικάνοι να βελτιώσουν τη θέση τους έως τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Περισσότερη προσοχή στις δημοσκοπήσεις

Ο Τραμπ έχει εδώ και χρόνια τη συνήθεια να απορρίπτει τις αρνητικές δημοσκοπήσεις και να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε μετρήσεις που καταγράφουν υψηλότερη δημοτικότητά του. Συχνά χαρακτηρίζει τις έρευνες που δεν τον ευνοούν «ψεύτικες» ή αναξιόπιστες.

Σύμφωνα, όμως, με συμβούλους του, το τελευταίο διάστημα δείχνει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις εσωτερικές δημοσκοπήσεις της ομάδας του, οι οποίες καταγράφουν χαμηλά ποσοστά τόσο για τον ίδιο όσο και για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Αρκετοί συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι πλέον του μεταφέρουν τις εκτιμήσεις τους χωρίς να τις ωραιοποιούν και ότι ο πρόεδρος εμφανίζεται πιο πρόθυμος να ακούσει τις προειδοποιήσεις τους σχετικά με το εκλογικό τοπίο.

«Σίγουρα αισθάνεται ότι ορισμένες από τις αποφάσεις του έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στο οποίο είναι αντιδημοφιλής και τα πράγματα δεν φαίνονται καλά για τις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε μία από τις πηγές που επικαλείται η Washington Post.

Μια δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ έχει κάνει ιδιωτικά παρόμοιες αναφορές, αναγνωρίζοντας εμμέσως έναν βαθμό ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση, και σημείωσε ότι έχει διατυπώσει αντίστοιχες σκέψεις και δημοσίως.

Ωστόσο, άλλο πρόσωπο που βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία μαζί του για τις ενδιάμεσες εκλογές απέρριψε την εκτίμηση ότι ο πρόεδρος έχει αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ θεωρεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους Ρεπουμπλικάνους είναι πως ο ίδιος δεν βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο στις φετινές εκλογές.

Το Ιράν και το οικονομικό κόστος

Για μήνες, ο Τραμπ υποστήριζε δημοσίως ότι δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για τις πολιτικές συνέπειες των αποφάσεών του. Επικαλούνταν, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα συνήθως υφίσταται απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες πολιτικές εξελίξεις.

Παράλληλα, επέμενε ότι οι οικονομικές ανησυχίες των Αμερικανών δεν θα επηρέαζαν τις αποφάσεις του για τον πόλεμο με το Ιράν.

Τον Μάιο, όταν ρωτήθηκε εάν η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν οι ψηφοφόροι θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είχε δηλώσει ότι δεν σκέφτεται την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, αλλά επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Και δημοσίως, ο Τραμπ εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι δεν έχουν λόγο να είναι απογοητευμένοι από την κυβέρνησή του. Σε συγκέντρωση στη Βόρεια Καρολίνα την Τετάρτη, αναγνώρισε ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της βενζίνης, υποστήριξε όμως ότι το κόστος είναι δικαιολογημένο.

«Είναι ένα πολύ μικρό τίμημα για όσα έχουμε κάνει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ δεν έχει διατάξει την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη σύγκρουση με το Ιράν. Ταυτόχρονα, όμως, το τελευταίο διάστημα φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην προσπάθεια περιορισμού των απωλειών των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, επιδιώκοντας να κινητοποιήσει τη βάση του και να αντιμετωπίσει την αυξημένη συσπείρωση των Δημοκρατικών.

Ενεργότερη εμπλοκή στην προεκλογική εκστρατεία

Η αυξημένη πίεση από τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις συνέπεσε με την έγκριση από τον Τραμπ νέων σχεδίων χρηματοδότησης των υπερ-PAC που τον στηρίζουν, ανεβάζοντας τις συνολικές εκταμιεύσεις περίπου στα 140 εκατ. δολάρια.

Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι και κομματικά στελέχη είχαν εκφράσει τους προηγούμενους μήνες ανησυχία ότι ο Τραμπ διατηρούσε αναξιοποίητο σημαντικό μέρος των προεκλογικών πόρων του.

Πλέον, ο πρόεδρος έχει δεσμευτεί να εντείνει την παρουσία του στην προεκλογική εκστρατεία, με εμφανίσεις υπέρ Ρεπουμπλικανών υποψηφίων σε 35 αμφίρροπες αναμετρήσεις σε κρίσιμες πολιτείες.

Ο ίδιος και η ομάδα του έχουν ανακοινώσει ότι οι περιοδείες αναμένεται να ενταθούν τον Οκτώβριο. Οι σύμβουλοί του, ωστόσο, παραδέχονται ότι δεν είναι βέβαιο πόσα από τα προγραμματισμένα ταξίδια θα πραγματοποιηθούν τελικά.Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Washington Post, ο Τραμπ έχει πει στους συνεργάτες του ότι θέλει να «παλέψει σαν τρελός μέχρι την ημέρα των εκλογών».

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Βόρεια Καρολίνα, ο πρόεδρος έκανε προεκλογική εκστρατεία υπέρ του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τη Γερουσία, Μάικλ Γουάτλι, πρώην προέδρου της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών.

Ο Γουάτλι εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω στην κούρσα σε μια πολιτεία που ο Τραμπ έχει κερδίσει τρεις φορές.

Η προεκλογική δραστηριότητα του προέδρου αναμένεται να περιοριστεί προσωρινά την επόμενη εβδομάδα, καθώς τη Δευτέρα και την Τρίτη θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στη συνέχεια να υποδεχθεί τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον για κρατική επίσκεψη την Τετάρτη και την Πέμπτη.