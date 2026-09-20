Σοκ στην Βουλιαγμένη: 76χρονος σκότωσε στο ξύλο 82χρονο για μία… ξαπλώστρα

Τραγική κατάληξη είχε ο άγριος καυγάς ηλικιωμένων για μία ξαπλώστρα σε παραλία της Βουλιαγμένης την Κυριακή (20/9).

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πλαζ Βουλιαγμένης, όταν οι δύο ηλικιωμένοι διαπληκτίστηκαν. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 76χρονος φέρεται να χτύπησε τον 82χρονο, ο οποίος στη συνέχεια κατέρρευσε.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε στις 11:00.

Ο 76χρονος, που βρισκόταν στην πλαζ μαζί με την 21χρονη φίλη του, συνελήφθη και οδηγήθηκε στις Αρχές.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο περιστατικό.