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Η Δήμητρα Αλεξανδράκη δέχτηκε επίθεση με μπουκάλια έξω από το μαγαζί της: Δεν έχουν λόγο ύπαρξης αυτά τα ξεφτιλισμένα κ@λ@π@ιδ@

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THESTIVAL TEAM

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Θύμα επίθεσης έξω από το κατάστημα με νυφικά που διατηρεί έπεσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, όπως η ίδια αποκάλυψε η ίδια στα social media.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (20.09.2026) τη στιγμή που το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας ήταν έξω από το μαγαζί της. Σε ανύποπτο χρόνο, μια ομάδα νεαρών που βρισκόταν σε εμπορικό κέντρο άρχισε να πετάει γυάλινα μπουκάλια προς το μέρος της.

Τα μπουκάλια έσπασαν, με αποτέλεσμα τα θραύσματα να εκτοξευθούν τόσο επάνω της όσο και στη βιτρίνα του καταστήματός της.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη διέκοψε αμέσως την κλήση και κάλεσε την αστυνομία για την καταγραφή του συμβάντος, ενώ ξεκαθάρισε πως έχει καταγράψει τα πρόσωπα των δραστών σε βίντεο και σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον των γονέων τους.

«Και εκεί που τελειώνω επιστρέφω στο μαγαζί που έχω να κάνω ακόμα μια συνέντευξη πιο αργά μέσω video call, (επειδή είναι μακριά η συγκεκριμένη κοπέλα) είμαι έξω από το μαγαζί μου, κάθομαι εκείνη τη στιγμή, όπου είναι μες στο εμπορικό κάτι κ@λ@π@ιδ@ που δεν έχουν λόγο ύπαρξης αυτά τα ξεφτιλισμένα κ@λ@π@ιδ@, όπου πετάνε μπουκάλια γυάλινα, σπάνε, φεύγουνε θραύσματα σε μένα και στην βιτρίνα του μαγαζιού μου. Φυσικά κλείνω το τηλέφωνο, τους έχω όλους βίντεο τις φάτσες τους. Κάλεσα την αστυνομία, έγινε καταγραφή περιστατικού, φυσικά φύγανε… Αλλά δεν θα σταματήσω μέχρι να βρω τους γονείς σας…

Δεν θα σας αφήσω σε ησυχία… Γιατί αν δεν υπάρξει τιμωρία, θα συνεχίσει αυτή η ασυδοσία…», περιέγραψε στο βίντεο που ανέβασε, ενώ ανέβασε ακόμα ένα με τους δράστες της επίθεσης.

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