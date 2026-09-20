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Τραγωδία στην Ευρυτανία: Νεκρός 65χρονος, το αυτοκίνητό του έπεσε σε γκρεμό 80 μέτρων

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 65χρονου κυνηγού στην ευρύτερη περιοχή του Κρικέλλου Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, ο άνδρας έχασε τη ζωή του, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και έπεσε γκρεμό 80 περίπου μέτρων. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην ορεινή θέση Άγιοι Θεόδωροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος είχε μεταβεί στο σημείο νωρίς το πρωί της Κυριακής για κυνήγι, επιβαίνοντας μόνος του στο όχημά του. Η υπόλοιπη παρέα των κυνηγών ανησύχησε όταν έχασε την επικοινωνία μαζί του και ξεκίνησε να τον αναζητά ήδη από τις 6:00 το πρωί.

Δυστυχώς, οι φόβοι τους επιβεβαιώθηκαν λίγη ώρα αργότερα, όταν το όχημα εντοπίστηκε σε δύσβατο γκρεμό της περιοχής. Για την ανάσυρση του 65χρονου στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική, η οποία κινητοποίησε 10 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα, ωστόσο ο 65χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Τέλος, έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βγήκε εκτός δρόμου διενεργεί το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Ευρυτανία

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