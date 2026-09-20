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Πέλλα: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Λουτράκι – Σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε δυσπρόσιτη δασική έκταση, στο Λουτράκι Πέλλας.

Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 18:00.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 ελικόπτερα.

Επίσης, έχει κινητοποιηθεί ο Δήμος Αλμωπίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική περιοχή, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Τέλος, στην περιοχή σημειώθηκε κεραυνική δραστηριότητα.

Πέλλα Πυρκαγιά

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