Πέλλα: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Λουτράκι – Σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα
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THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά ξέσπασε σε δυσπρόσιτη δασική έκταση, στο Λουτράκι Πέλλας.
Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 18:00.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 3 ελικόπτερα.
Επίσης, έχει κινητοποιηθεί ο Δήμος Αλμωπίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη δασική περιοχή, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.
Τέλος, στην περιοχή σημειώθηκε κεραυνική δραστηριότητα.