Σπανούλης: Είδα αυτό που ήθελα για 30 λεπτά – Η δίψα του κόσμου του Άρη πρέπει να γίνει κίνητρο

Ικανοποιημένος από την εικόνα του Άρη στο μεγαλύτερο μέρος του φιλικού αγώνα με τη Μύκονο εμφανίστηκε ο Βασίλης Σπανούλης, με τον Έλληνα τεχνικό να κρατά τα θετικά στοιχεία που παρουσίασε η ομάδα του για περίπου 30 λεπτά.

Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» στάθηκε ιδιαίτερα στην αγωνιστική φιλοσοφία που προσπαθεί να περάσει στην ομάδα, ενώ αναφέρθηκε στην επιστροφή του Μοκόκα, στο βάθος του ρόστερ, αλλά και στην προσμονή των φίλων του Άρη για τη νέα σεζόν.

«Είμαι ευχαριστημένος. Για 30 λεπτά δείξαμε τις αρετές μας και παίξαμε καλό μπάσκετ. Στη συνέχεια αλλάξαμε τις πεντάδες, γιατί ήθελα να μοιράσω τον χρόνο συμμετοχής. Έχουμε ακόμη ένα φιλικό και είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε σχήματα», ανέφερε αρχικά.

«Ο Μοκόκα ήταν καλύτερος απ’ ό,τι περίμενα»

Ο Σπανούλης αναφέρθηκε και στην επιστροφή του Μοκόκα στη δράση, έχοντας θετική εικόνα από την παρουσία του στο παρκέ. «Ήταν καλύτερος από αυτό που περίμενα, ειδικά στο πρώτο διάστημα που μπήκε. Στη συνέχεια κουράστηκε. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα είναι ακόμη καλύτερος και θα φτάσει στο τοπ της φόρμας του», σημείωσε.

«Θέλαμε παίκτες που να βάλουν το εγώ τους για την ομάδα»

Μιλώντας για το φετινό ρόστερ, ο Έλληνας τεχνικός εξήγησε το σκεπτικό πίσω από τις επιλογές των παικτών: «Πήραμε τους παίκτες σε συνεργασία με τους συνεργάτες μου. Ο Νίκος και η διοίκηση έκαναν ό,τι μπορούσαν για να έρθουν οι παίκτες που ήθελα. Ήθελα τους συγκεκριμένους παίκτες για να παίξουμε γρήγορο μπάσκετ, να βάλουν το “εγώ” τους για την ομάδα και να θέλουν να κερδίσουν».

Παρά τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στην προετοιμασία, ο Σπανούλης υπογράμμισε πως αυτά είναι μέρος της καθημερινότητας μιας ομάδας: «Προβλήματα θα υπάρχουν συνέχεια. Γι’ αυτό κάναμε βαθύ ρόστερ. Εμείς χτίζουμε κάθε μέρα την κουλτούρα μας. Είδα αυτό που ήθελα για 30 λεπτά και είμαι ευχαριστημένος. Όταν πας πάνω από 25 πόντους, κάπου χαλαρώνεις. Γενικά, είχαμε μια εξαιρετική παρουσία».

«Η δίψα του κόσμου πρέπει να μετουσιωθεί σε κίνητρο»

Κλείνοντας, ο τεχνικός του Άρη στάθηκε στη δυναμική που δημιουργεί η προσμονή των φιλάθλων ενόψει της νέας σεζόν: «Λειτουργεί σαν κίνητρο. Όλα τα κάνουμε για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος του Άρη είναι διψασμένος. Όλη αυτή τη δίψα του κόσμου πρέπει να τη μετουσιώσουμε σε κίνητρο».