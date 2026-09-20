ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο

Με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 21:00 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Δικέφαλος ταξίδεψε στην Αιτωλοακαρνανία με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας πανηγυρίσει δύο διαδοχικές νίκες, και θέλει να προσθέσει ακόμη τρεις βαθμούς στη συγκομιδή του. Ο τεχνικός της ομάδας, Αλέσιο Λίσι, κατέληξε στους ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν βασικοί στην αποψινή αναμέτρηση.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Παβλένκα, ενώ στην αμυντική γραμμή θα αγωνιστούν οι Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Κένι και Μπάμπα. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής επιλέχθηκαν οι Ζαφείρης, Γιάκιτς και Πέλκας, ενώ την επιθετική τριάδα αποτελούν οι Αλί, Ζίβκοβιτς και Εντιαγέ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Ζαφείρης, Γιάκιτς, Πέλκας, Άλι, Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ.

Στον πάγκο για τον Δικέφαλο θα βρίσκονται οι: Καμαρά, Σάνταμαρία, Ούγκρεσιτς, Μπανζά, Τέιλορ, Μοναστηρλής, Σορετίρε, Χατσίδης, Μύθου, Κοσίδης, Μπαταούλας, Τσιφτσής.