Δραγασάκης: υπάρχουν όχι μόνο συγκλίσεις αλλά και κοινοί τόποι ανάμεσα στην ΕΛ.Α.Σ και το ΠΑΣΟΚ

Υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων τάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Δραγασάκης, την ώρα που εντείνονται οι φωνές για «προοδευτική σύγκλιση».

Μετά τους Χάρη Καστανίδη και Χάρη Τσιόκα, ο κ. Δραγασάκης αναφέρει πως «υπάρχουν όχι μόνο συγκλίσεις αλλά και κοινοί τόποι τόσο ανάμεσα στην Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ όσο και άλλων μικρότερων κομμάτων που αυτοτοποθετούνται αριστερά του Κέντρου», σε συνέντευξή του στον ιστότοπο libre.

Σύμφωνα με τον κ. Δραγασάκη, «για να αποφύγουμε την «ιταλοποίηση» της πολιτικής ζωής, οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές, να υπερβούν υποκειμενισμούς, να συνδιαμορφώσουν ένα κλίμα διαλόγου και να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τον οδικό χάρτη της δημοκρατικής εξόδου από την πολυκρίση του ζούμε», όπως αναφέρει, προσθέτοντας πως «η Αριστερά πρέπει να εφεύρει τη δική της απάντηση στην κρίση πολιτικής εκπροσώπησης».

«Η πρωτοβουλία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θεωρείται θετική, αλλά απαιτούνται περαιτέρω βήματα για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής προοδευτικής συμμαχίας» επισημαίνει ακόμη ο κ. Δραγασάκης, καταλήγοντας πως «στην πολιτική, σημασία έχει, όχι μόνο τι λες, αλλά και αν μπορείς να το υλοποιήσεις. Και το πολιτικό πρόβλημα είναι αυτό. Ενώ όλα τα αριστερά και προοδευτικά κόμματα λένε κάποια σωστά πράγματα, κανένα κόμμα από μόνο του δεν μπορεί να τα κάνει πράξη, αν δεν υπάρξει κάποιας μορφής συνεργασία. Αν αυτό δεν συμβεί, υπάρχει κίνδυνος να απαξιωθεί συνολικά ο χώρος».