Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν λέει ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για νέες επιθέσεις – Προειδοποίηση για “επώδυνα” πλήγματα από την Τεχεράνη

Στα άκρα ανεβαίνει ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του. Η Τεχεράνη στέλνει ξεκάθαρη προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον ότι, εάν υπάρξει νέα επίθεση, η απάντησή της θα περιλαμβάνει συνεχή πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα σε ολόκληρη την περιοχή.

Το Ιράν υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι έχει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν αποφασίσει να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, έχοντας τη στήριξη ορισμένων χωρών της περιοχής. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση Χατάμ αλ-Ανμπίγια των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, η απόφαση των ΗΠΑ φέρεται να συζητήθηκε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκή χώρα και να έλαβε το «πράσινο φως» από χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση προειδοποιεί ότι, εάν υπάρξει νέα αμερικανική επίθεση, οι βάσεις και τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή θα βρεθούν αντιμέτωπα με «συνεχείς, αποτελεσματικές και επώδυνες επιθέσεις, χωρίς κανέναν περιορισμό ή επιφύλαξη». Παράλληλα, στέλνει μήνυμα και προς τις γειτονικές χώρες που ενδέχεται να προσφέρουν βοήθεια στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όποια χώρα στηρίξει μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Τεχεράνης θα θεωρηθεί ότι συμμετέχει στη σύγκρουση. Η ιρανική πλευρά προειδοποιεί μάλιστα ότι, εάν οι χώρες αυτές συνεχίσουν τη «διπλή πολιτική» τους και στηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, «δεν θα μπορούν πλέον να αναμένουν αυτοσυγκράτηση από τις ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Την ώρα που ο στρατός ανεβάζει τους τόνους, η Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό και το διπλωματικό κανάλι. Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε ότι οι ιρανικοί όροι για τον τερματισμό του πολέμου έχουν μεταφερθεί στην αμερικανική πλευρά μέσω του Κατάρ και ότι πλέον αναμένεται η απάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρεζαΐ αναφέρθηκε επίσης στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, δηλώνοντας ότι «η Τεχεράνη παραμένει προσηλωμένη στη φετφά του ηγέτη Αλί Χαμενεΐ κατά των πυρηνικών όπλων και δεν έχουμε αλλάξει το πυρηνικό μας δόγμα».

Στο ίδιο κλίμα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθάρισε ότι «μέχρι να εκπληρωθούν οι όροι της Τεχεράνης, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά».

Η ένταση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, καθώς το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στις 17 Σεπτεμβρίου ότι πλησιάζει σε σημαντική απόφαση σχετικά με το εάν θα επαναληφθούν μεγάλης κλίμακας αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στην Υεμένη και η δράση των Χούθι προσθέτουν ακόμη έναν παράγοντα αστάθειας σε μια περιοχή όπου ο κίνδυνος νέας κλιμάκωσης παραμένει αυξημένος.