Ιράν: H εισαγγελία της Τεχεράνης έκλεισε πολιτιστικό κέντρο που συνδέεται με την πρεσβεία της Γαλλίας

Οι αρχές του Ιράν έκλεισαν το Κέντρο Γαλλικής Γλώσσας (CLF), ένα από τα βασικά ιδρύματα διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στη χώρα που συνδέεται με τη γαλλική πρεσβεία, επικαλούμενες την εμπλοκή του σε «παράνομες δραστηριότητες», ανακοίνωσε σήμερα η ιρανική δικαιοσύνη χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

«Με απόφαση της εισαγγελίας της Τεχεράνης, το παράνομο κέντρο που συνδέεται με την πρεσβεία της Γαλλίας στη Τεχεράνη (γνωστό με το όνομα CLF), το οποίο λειτουργούσε επί χρόνια υπό το πρόσχημα της γλωσσικής διδασκαλίας, έκλεισε», μετέδωσε το πρακτορείο Mizan της δικαστικής εξουσίας.

Το CLF άρχισε να λειτουργεί πριν περισσότερα από 20 χρόνια στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τον ιστότοπό του. Εκεί πραγματοποιούνταν μαθήματα γαλλικής γλώσσας και διεξάγονταν εξετάσεις.

Η γαλλική πρεσβεία στην Τεχεράνη δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν την ανακοίνωση των ιρανικών αρχών, εν μέσω επιδείνωσης των διμερών σχέσεων.

Τον Ιούλιο οι αρχές του Ιράν συνέλαβαν δύο Γάλλους διπλωμάτες και στη συνέχεια τους απαγόρευσαν να εισέλθουν στο ιρανικό έδαφος μετά την επιστροφή τους στη Γαλλία. Σε αντίποινα το Παρίσι απέλασε δύο διπλωμάτες από την πρεσβεία του Ιράν στη Γαλλία.

Αυτή την εβδομάδα εξάλλου ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Νοέλ Μπαρό και ο Ιρανός ομόλογός του Αμπάς Αραγτσί αντιπαρατέθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και το αποικιοκρατικό παρελθόν της Γαλλίας.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Ιράν λαμβάνει μέτρα εις βάρος γαλλικών συμφερόντων στην Τεχεράνη.

Τον Ιανουάριο του 2023 οι αρχές έκλεισαν το Γαλλικό Ινστιτούτο Ερευνών στο Ιράν (IFRI) μετά τη δημοσίευση από το γαλλικό σατιρικό περιοδικό Charlie Hebdo σκίτσων που θεωρήθηκαν προσβλητικά για τον εκλιπόντα πλέον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.