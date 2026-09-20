MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό – Αναβάλλεται η συναυλία του

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Την αναβολή της συναυλίας που θα πραγματοποιούσε το ερχόμενο Σάββατο στο Μεσολόγγι ανακοίνωσε ο Σταμάτης Σπανουδάκης, γνωστοποιώντας πως υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό.

Ο συνθέτης ανέφερε πως το εγκεφαλικό του δημιούργησε ένα μικρό πρόβλημα στο χέρι, ζήτησε συγγνώμη από όσους περίμεναν τη συναυλία, ενώ εμφανώς συγκινημένος υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει:

«Σας μιλάω γιατί δυστυχώς έπαθα κάτι με την υγεία μου, ένα μικρό εγκεφαλικό που μου έχει αφήσει το δεξί χέρι λίγο άχρηστο. Δόξα τω Θεώ όλα καλά. Η μόνη δυσαρέσκεια και το μόνο που με στεναχωρεί, όλοι οι άνθρωποι που θα έρχονταν στη συναυλία μου στο Μεσολόγγι από αγάπη και μόνο όπως και όλοι οι μουσικοί μου που έχουν ετοιμαστεί τόσο καιρό, τους πουλάω. Αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πρέπει να κάνω και άλλες εξετάσεις μην πάθω και κανένα άλλο. Δεν μπορώ να αγγίξω όργανα και λοιπά για τουλάχιστον δύο μήνες.

Τέλος πάντων ήθελα να είμαι εκεί, το καταλαβαίνετε. Δύο χρόνια ασχολούμαι με την μουσική και την οργάνωση του Μεσολογγίου. Δεν έχω κανένα παράπονο από κανέναν. Απλώς ο εκνευρισμός, οι πολλές συνεννοήσεις, πράγματα που ναι μεν τα κάνω εγώ πάντα που δεν μου πάνε φαίνεται, κάποια στιγμή ο οργανισμός αντέδρασε.

Ναι είναι καλά ο οργανισμός, να είναι καλά και όλα. Και πάνω από όλα δεν δίνω σημασία σε αρρώστιες, έχω περάσει πολλά. Πιστεύω πάντα ότι είναι η επίσκεψη του Θεού, για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι τώρα ο λόγος είναι -δεν κάνω τον Άγιο ή τον άνθρωπο που έχει καλή διάκριση- “Σταμάτη κάτσε στα αυγά σου και γράψε μας μουσική, για αυτό σε έφερα εδώ”. Αυτό και θα κάνω. Είναι κάτι που το κάνω μόνος μου με τόση χαρά και τόση ηρεμία.

Πάλι χίλια συγγνώμη. Και να μπορούσα να έρθω και χωρίς να παίξω αλλά τι να κάνω; Δεν έρχεστε εκεί να ακούσετε μόνο τη μουσική και να με δείτε σε καλή φόρμα και να λέω αυτά που λέω. Χίλια συγγνώμη χάνω λίγο τα λόγια μου αλλά δεν έχει πάθει τίποτα το υπόλοιπο πρόσωπο ή σώμα, μόνο τα δάχτυλα.

Ευχαριστώ που με ακούτε. Ευχαριστώ και πάλι για όσους κατανοούν ότι δεν είναι κάποιο τρικ. Ευχαριστώ, συγγνώμη γιατί ταλαιπωρηθήκατε, κλείσατε ξενοδοχεία. Πολλά φιλιά και πολλή αγάπη».

Σταμάτης Σπανουδάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Συνελήφθη 14χρονος που ξυλοκόπησε άγρια συμμαθητή του στα Βριλήσσια και τον τραυμάτισε σοβαρά

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ο Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στον Λευκό Οίκο λόγω των Χούθι: Το μέτωπο στη Σαουδική Αραβία που “πιέζει” τις ΗΠΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Νοσοκομείο “Ελπίς” για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για αλλαγή της ώρας θανάτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Γεωργιάδης για Καρυστιανού: Η ελληνική κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι «κβαντική παιδίατρος» και αυτό τα λέει όλα

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ελένη Πετρουλάκη: Βιώνω ηλικιακό ρατσισμό, είμαι 55 ετών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Σοκ στην Βουλιαγμένη: 76χρονος σκότωσε στο ξύλο 82χρονο για μία… ξαπλώστρα