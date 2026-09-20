Ο Σταμάτης Σπανουδάκης υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό – Αναβάλλεται η συναυλία του

Την αναβολή της συναυλίας που θα πραγματοποιούσε το ερχόμενο Σάββατο στο Μεσολόγγι ανακοίνωσε ο Σταμάτης Σπανουδάκης, γνωστοποιώντας πως υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό.

Ο συνθέτης ανέφερε πως το εγκεφαλικό του δημιούργησε ένα μικρό πρόβλημα στο χέρι, ζήτησε συγγνώμη από όσους περίμεναν τη συναυλία, ενώ εμφανώς συγκινημένος υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει:

«Σας μιλάω γιατί δυστυχώς έπαθα κάτι με την υγεία μου, ένα μικρό εγκεφαλικό που μου έχει αφήσει το δεξί χέρι λίγο άχρηστο. Δόξα τω Θεώ όλα καλά. Η μόνη δυσαρέσκεια και το μόνο που με στεναχωρεί, όλοι οι άνθρωποι που θα έρχονταν στη συναυλία μου στο Μεσολόγγι από αγάπη και μόνο όπως και όλοι οι μουσικοί μου που έχουν ετοιμαστεί τόσο καιρό, τους πουλάω. Αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πρέπει να κάνω και άλλες εξετάσεις μην πάθω και κανένα άλλο. Δεν μπορώ να αγγίξω όργανα και λοιπά για τουλάχιστον δύο μήνες.

Τέλος πάντων ήθελα να είμαι εκεί, το καταλαβαίνετε. Δύο χρόνια ασχολούμαι με την μουσική και την οργάνωση του Μεσολογγίου. Δεν έχω κανένα παράπονο από κανέναν. Απλώς ο εκνευρισμός, οι πολλές συνεννοήσεις, πράγματα που ναι μεν τα κάνω εγώ πάντα που δεν μου πάνε φαίνεται, κάποια στιγμή ο οργανισμός αντέδρασε.

Ναι είναι καλά ο οργανισμός, να είναι καλά και όλα. Και πάνω από όλα δεν δίνω σημασία σε αρρώστιες, έχω περάσει πολλά. Πιστεύω πάντα ότι είναι η επίσκεψη του Θεού, για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι τώρα ο λόγος είναι -δεν κάνω τον Άγιο ή τον άνθρωπο που έχει καλή διάκριση- “Σταμάτη κάτσε στα αυγά σου και γράψε μας μουσική, για αυτό σε έφερα εδώ”. Αυτό και θα κάνω. Είναι κάτι που το κάνω μόνος μου με τόση χαρά και τόση ηρεμία.

Πάλι χίλια συγγνώμη. Και να μπορούσα να έρθω και χωρίς να παίξω αλλά τι να κάνω; Δεν έρχεστε εκεί να ακούσετε μόνο τη μουσική και να με δείτε σε καλή φόρμα και να λέω αυτά που λέω. Χίλια συγγνώμη χάνω λίγο τα λόγια μου αλλά δεν έχει πάθει τίποτα το υπόλοιπο πρόσωπο ή σώμα, μόνο τα δάχτυλα.

Ευχαριστώ που με ακούτε. Ευχαριστώ και πάλι για όσους κατανοούν ότι δεν είναι κάποιο τρικ. Ευχαριστώ, συγγνώμη γιατί ταλαιπωρηθήκατε, κλείσατε ξενοδοχεία. Πολλά φιλιά και πολλή αγάπη».