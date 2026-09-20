Κατερίνα Βρανά: Η σεξουαλική μου ζωή άλλαξε τελείως – Πήρα τρία χρόνια off

Για τη νέα της παράσταση, τη δύσκολη περιπέτεια που άλλαξε τη ζωή της, τη σχέση με το σώμα της αλλά και τη σεξουαλική της ζωή μίλησε η Κατερίνα Βρανά στην κάμερα της εκπομπής «Μια Ελλάδα παρέα».

«Ήθελα να κάνω μια παράσταση η οποία να είναι σαν να συστήνομαι στον καινούργιο κόσμο που είναι απ’ έξω και συγχρόνως να πω τα νέα μου στους παλιούς. Οπότε, το κατ’ εμένα “Χάρηκα” ήταν πρώτον γιατί χάρηκα που σας γνώρισα», είπε για τη νέα της παράσταση.

Όταν ρωτήθηκε αν έχασε ποτέ το χιούμορ της στις δύσκολες στιγμές, απάντησε: «Είναι μερικές φορές που όσο και να ψάξεις δεν μπορείς να βρεις χιούμορ, αλλά και φορές που εγώ δεν ένιωθα καλά. Δεν χρειάστηκε εγώ να βρω χιούμορ. Το βρήκε η ευρύτερη οικογένειά μου. Είχα πανικοβληθεί ότι η ομιλία μου θα μου χαλάσει κάθε δυνατότητα επιστροφής στο επάγγελμά μου», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

Η Κατερίνα Βρανά μίλησε και για την ανάγκη να συζητά όσα συμβαίνουν στο ανθρώπινο σώμα: «Θέλει ελάχιστη καφρίλα, ρε παιδί μου. Θέλει, όταν έχεις περάσει από αυτά τα πράγματα και έχεις βρεθεί σε πολύ άσχημες, δυσάρεστες, άβολες καταστάσεις… Το σώμα είναι φοβερό και αξιολάτρευτο, αλλά είναι και μία ιδιαιτερότητα. Δηλαδή κάνει ενοχλητικά πράγματα. Είδα μεγάλη ανάγκη του κόσμου να μιλήσει γι’ αυτά».

Αναφερόμενη στα σημάδια που της έδινε το σώμα της πριν από την περιπέτεια της υγείας της, δήλωσε: «Ένα χρόνο πριν. Συνέχεια. Ο λόγος που το αγνοούσα είναι ότι είχα απογειώσει την καριέρα μου και σε διεθνές επίπεδο».

«Εμένα αυτό που επηρεάστηκε πάνω απ’ όλα είναι το πόσο σεξ νιώθω. Αισθανόμουν άσχημα στο σώμα μου και μ’ αρέσει πάρα πολύ το σεξ. Όταν αλλάζει κάτι τόσο πολύ, είσαι ακόμα σεξ; Είσαι ακόμα θηλυκή; Όταν έχεις μάθει να κινείσαι όρθια. Είμαι και ψηλή, ήμουν ενενήντα τρία, με μαλλί, στήθος, κωλ… Περπατούσα και το χαιρόμουνα. Να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο τσουλώντας… χάνεις. Πέρασα και τέσσερις μήνες τελείως παράλυτη από τον λαιμό και κάτω, οπότε αυτό σε κάνει και να ξενώνεις από το σώμα σου», πρόσθεσε.

Η περιποίηση του εαυτού της τη βοήθησε σημαντικά: «Πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Όταν συνειδητοποίησα ότι μπορώ να φοράω τακούνια για ώρες χωρίς να πονάνε τα πόδια μου… Δεκαπεντάποντα. Έχω γεμίσει τακούνια. Τακούνια που δεν θα μπορούσα να βάλω πριν».

Για τη σεξουαλική της ζωή αποκάλυψε: «Άλλαξε τελείως. Πήρα τρία χρόνια off. Αποφάσισα τρία χρόνια, δύο πες. Είπα, θα πάρω off μέχρι να νιώσω άνετη».

Όσο για το φλερτ, η Κατερίνα Βρανά ανέφερε: «Ναι, αλλά δύσκολα γιατί δεν βλέπω καλά και το βράδυ δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Κι επίσης δεν ένιωθαν πολύ άνετα και οι άλλοι να φλερτάρουν μαζί μου. Αλλά από τα τελευταία δύο χρόνια, καλά πάνε τα πράγματα. Δοκιμάζουμε να δούμε. Μ’ αρέσει η προκλητικότητα. Πώς μπορούμε να ξαναβρούμε ισορροπία;».