Φωτιά στον Χώνο Λασιθίου: 112 για ετοιμότητα σε πολλές περιοχές και εκκένωση στο Καρύδι – Δείτε βίντεο

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στον Χώνο Λασιθίου Κρήτης.

Λίγο μετά τις 20:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους των περιοχών Κελλάρια, Αδραβάστοι, Κλησίδι, Ζάρκος και Αζοκέραμος να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τρία ελικόπτερα. Επήσης, ο Δήμος Σητείας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.