Εκλογές στη Ρωσία: Σαρωτική νίκη του κόμματος Πούτιν με 49,4% δείχνουν τα exit polls

Τα αποτελέσματα των exit polls στη Ρωσία δείχνουν άνετη νίκη για το κόμμα που υποστηρίζεται από το Κρεμλίνο.

Το κυβερνών κόμμα «Ενιαία Ρωσία», του Βλαντίμιρ Πούτιν, αναμένεται να συγκεντρώσει το 49,4% των ψήφων, σύμφωνα με exit poll που επικαλούνται τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το 49,8% που είχε λάβει η «Ενιαία Ρωσία» στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, ωστόσο πρόκειται για μια σαρωτική νίκη που θεωρούνταν ευρέως αναμενόμενη.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας αναμένεται να καταλάβει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 14,2%.

Παράλληλα, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή των ψηφοφόρων ξεπέρασε το 56%.