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Φοβερό σκηνικό στην 4η κατηγορία της Αγγλίας: Οπαδός της Λίνκολν ξάπλωσε με λαβή security στον αγωνιστικό χώρο – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Σκηνικό που μόνο στα γήπεδα της Αγγλίας θα μπορούσε να συμβεί απολαύσαμε στη League 2, την τέταρτη κατηγορία της χώρας, όταν ένας οπαδός έπεσε πάνω σε έναν security ξαπλώνοντάς τον κάτω με λαβή.

Λίνκλον Σίτι και Σουόνσι ήρθαν αντιμέτωπες με το ματς να τελειώνει 2-1 υπέρ των φιλοξενούμενων, όμως κανένας δεν ενδιαφέρθηκε με αυτό.

Την παράσταση έκλεψε ένας οπαδός των γηπεδούχων, ο οποίος χόρευε μπροστά στους αντιπάλους οπαδούς, όταν ένας steward έτρεξε για να τον πιάσει.

Ο… ήρωας οπαδός, όμως τον έπιασε από τον κορμό και με λαβή τον έριξε κάτω.

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