Άναψαν τα αίματα ανάμεσα σε Μπέο και Μπρινιόλι: “Επιτέθηκε σε μένα και το παιδί μου”

Σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνιστές τον Αχιλλέα Μπέο και τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι σημειώθηκε αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στον Βόλο και την ΑΕΚ, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος του Βόλου, συνοδευόμενος από τον γιο του, ενεπλάκη σε μια ιδιαίτερα οξυμένη λεκτική αντιπαράθεση με τον Ιταλό τερματοφύλακα της Ένωσης.

Μάλιστα, αμέσως μετά τη λήξη του θερμού επεισοδίου, ο Αχιλλέας Μπέος ξεκαθάρισε πως προτίθεται να καταθέσει μήνυση εις βάρος του ποδοσφαιριστή.

«Πήγα να πάρω τον γιο μου γιατί ήταν σε έξαλλη κατάσταση, είναι μικρό παιδί, θεώρησε ότι η ομάδα του αδικήθηκε και σωστά το θεώρησε, έγινε η σφαγή των αμνών σήμερα και από πίσω ήρθε ένας ποδοσφαιρικός αλήτης με το όνομα Μπρινιόλι, επιτέθηκε σε εμένα και το παιδί. Ντροπή του. Από πίσω, ντροπή του. Ας ψάξουν οι κάμερες να δουν το περιστατικό. Κακώς έγινε το όλο συμβάν αλλά έπρεπε να προστατέψω κι’ εγώ το παιδί μου και από εκεί και πέρα ας κρίνει ο αθλητικός εισαγγελέας ποιος πρέπει να τιμωρηθεί», δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος μετά το περιστατικό στη μεικτή ζώνη.