Ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Αγρίνιο νικώντας τον Παναιτωλικό – Αγωνία για τους τραυματίες Άλι και Παβλένκα

Ο ΠΑΟΚ νίκησε εκτός έδρας τον Παναιτωλικό με 3-1 για την 5η αγωνιστική της Super League και συνέχισε την εξαιρετική πορεία τη φετινή σεζόν, έχοντας πλέον μόνο μία ήττα στην Ελλάδα, από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Το παιχνίδι

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά στο ματς και “πίεσε” τον Παναιτωλικό στην άμυνά του, με τον Μπάμπα να έχει ένα άστοχο σουτ και τον Ζίβκοβιτς να βρίσκει στα σώματα σε δική του προσπάθεια να σουτάρει από καλό σημείο στην περιοχή.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ματς ήρθε όμως στο 21′, με τον Πέλκα να κάνει ωραίο πλασέ μετά από εξαιρετική επιθετική ανάπτυξη της ομάδας του, αλλά τον Κουτσερένκο να πέφτει στη γωνία του και να αποκρούει. Στην εξέλιξη της φάσης ο Κένι έδωσε την μπάλα στον Εντιαγέ και αυτός σκόραρε, με το γκολ να μην μετράει για οφσάιντ του δεξιού του ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν τελικά να ανοίξουν το σκορ στο 33′. Μετά από ωραία συνεργασία του Ζίβκοβιτς με τον Γιάκιτς και τον Άλι στην αντεπίθεση, ο Σουηδός εξτρέμ έκανε εξαιρετική ενέργεια και σουτ, με την μπάλα να βρίσκει και σε αντίπαλο, για να καταλήξει στα δίχτυα, για το 1-0 των φιλοξενούμενων στο ματς.

Ακολούθησε και ένα δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 39′, με την μπάλα να στρώνεται στον Εντιαγέ, μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή του Παναιτωλικού, για να πλασάρει από κοντά ο Σενεγαλέζος επιθετικός και να κάνει το 2-0 για την ομάδα του.

Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με τον Παναιτωλικό να ξαναμπαίνει όμως στο ματς, στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Ο Εστεμπάν με ωραίο σουτ μετά από κόρνερ, σκόραρε για τους γηπεδούχους στο 51′ και ξαναέβαλε την ομάδα του στο ματς.

Ο ρυθμός του αγώνα “χάλασε” όμως στη συνέχεια, μετά από μία σειρά τραυματισμούς, με τον ΠΑΟΚ να χάνει τους Τάχα Άλι και Παβλένκα με πρόβλημα στον ώμο και τον Παναιτωλικό να προχωράει σε αναγκαστική αλλαγή του Τζενεπό.

Ο Παναιτωλικός “πίεσε” στα τελευταία λεπτά για ένα δεύτερο γκολ, αλλά δεν μπόρεσε να βρει μία μεγάλη ευκαιρία για να “απειλήσει” τον ΠΑΟΚ με ισοφάριση, για να δεχθεί τελικά ο ίδιος ένα τρίτο γκολ, στην τελευταία φάση του αγώνα, με τον Σορετίρε να βάζει… σφραγίδα στο ματς, με μία αντεπίθεση στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι Θεσσαλονικείς πήραν έτσι τη νίκη με 3-1 στο Αγρίνιο και ανέβηκαν μόνοι τους στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, μειώνοντας ξανά τη διαφορά τους στο -3 από τον Παναθηναϊκό στην κορυφή.