Ο Γιώργος Μανούσος αυτοανακηρύχθηκε εκπρόσωπος του κόμματος Κασιδιάρη στην Ολομέλεια της Βουλής

Σε μια προκλητική ενέργεια προχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής, εκλεγμένος με τους Σπαρτιάτες, Γιώργος Μανούσος, που αυτοανακηρύχθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής εκπρόσωπος του κόμματος που συνδέεται με τον Ηλία Κασιδιάρη.

Μάλιστα και σύμφωνα με το protothema.gr, η ενέργειά του αυτή έφερε την αντίδραση του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων» είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής, κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. «Η θέση που εκφράζω ταυτίζονται απόλυτα με κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος», πρόσθεσε.

Αντιδράσεις από Καζαμία και Κατσώτη

Έντονες αντιδράσεις υπήρξαν από τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία, και τον βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστο Κατσώτη, που βρίσκονταν στην Ολομέλεια.

«Ακούσαμε από τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών να μας λέει ότι ανήκει στο κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής που είναι εγκληματική οργάνωση», τόνισε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

Στο ίδιο πλαίσιο κάλεσε τους βουλευτές να καταγγείλουν τις δηλώσεις του κ. Μανούσου και να καταδικάσουν τέτοιες πρακτικές, για να μην επιτραπεί η νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής μέσα από «κόμματα-βιτρίνα».

Απαράδεκτη και αδιανόητη χαρακτήρισε την κίνηση του κ. Μανούσου ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, καταγγέλλοντας τα όσα ειπώθηκαν. «Είναι αδιανόητο εγκληματική οργάνωση να εμφανίζεται εδώ και να λέγεται από βουλευτή ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη», είπε, καλώντας τον υφυπουργό Παιδείας να πάρει θέση. «Σήμερα ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Οι φασιστές δεν έχουν καμία δουλειά στην ελληνική κοινωνία, οι αγώνες των εργαζόμενων θα τους βάλουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας», ανέφερε.

Ο κ. Κατσώτης είχε και εκτός μικροφώνου αντιπαράθεση με τον κ. Μανούσο, που ζήτησε να πάρει τον λόγο επί προσωπικού. «Δεν υπάρχει προσωπικό. Οι βουλευτές αντέδρασαν σε μια πολιτική δήλωσή σας» του απάντησε ο προεδρεύων Πάρις Κουκουλόπουλος, που πάντως, όπως και ο υφυπουργός Παιδείας, αρνήθηκαν να σχολιάσουν το περιστατικό.

Πηγή: protothema.gr