Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με τους Δημήτρη Μπάση, Βιολέτα Ίκαρη και Εύη Κουτσαυτάκη στη Νέα Μηχανιώνα

Μια ξεχωριστή μουσική και φιλανθρωπική βραδιά διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:00, στο Γήπεδο της Νέας Μηχανιώνας. Η συναυλία, με τίτλο «Με την Ελλάδα Καραβοκύρη», συνδυάζει τη σπουδαία ελληνική μουσική δημιουργία με την προσφορά και την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο.

Ένα ταξίδι στην ελληνική μελοποιημένη ποίηση

Στη σκηνή θα βρεθεί ο Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού, πλαισιωμένος από τις ερμηνεύτριες Βιολέτα Ίκαρη και Εύη Κουτσαυτάκη. Μαζί θα παρουσιάσουν ένα αφιέρωμα στην ελληνική μελοποιημένη ποίηση μέσα από εμβληματικά έργα που έχουν σημαδέψει τη σύγχρονη μουσική μας ιστορία.

Στη μεγάλη αυτή γιορτή συμπράττει η Νεανική Χορωδία και Ορχήστρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του π. Θεοδώρου Τσαμπατζίδη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια εμπνευσμένα από τη θάλασσα, την Ελλάδα, την ποίηση και την ιστορική μνήμη του τόπου.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έχει αναλάβει η δημοσιογράφος Θεοδώρα Καρακιουλάχ.

Στήριξη στο φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης

Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι αμιγώς φιλανθρωπικός, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Κεντρικού Συσσιτίου αλλά και των υπόλοιπων φιλανθρωπικών δομών, δράσεων και προγραμμάτων στήριξης που υλοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς.

Πληροφορίες Εκδήλωσης