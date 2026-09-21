Χωρίς νερό για 4 ώρες σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 21/9/2026 από τις 10:00π.μ. έως 14:00μ.μ. θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού Φ110 με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης επί της συμβολής των οδών Μαναστηρίου – Ι. Πολυζοπούλου στη δημοτική ενότητα Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μοναστηρίου – Αγίας Παρασκευής Γληνού – Σιχλετίδη καθώς και τις παρακείμενες οδούς της δημοτικής ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών