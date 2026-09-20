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Ζελένσκι: Συμφώνησα με τον Τραμπ να συναντηθούμε στη Νέα Υόρκη, μπορεί να αλλάξoυν πολλά

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THESTIVAL TEAM

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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποιώντας ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη.

«Μόλις μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ. Ήταν μια σημαντική συζήτηση και καλύψαμε πολλά θέματα», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη και εκτιμώντας ότι η συνάντηση «θα μπορούσε να αλλάξει πολλά».

Όπως σημείωσε, υπάρχει πλέον «διπλωματική δυναμική» γύρω από τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης τον Τραμπ για την πρόσφατη επίσκεψη στο Κίεβο των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, λέγοντας ότι μαζί τους εξετάστηκαν λεπτομερώς βασικές πτυχές της κατάστασης και ότι είχαν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν από κοντά τις συνθήκες στην Ουκρανία.

«Η ειρηνευτική διαδικασία είναι η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητά μας», υπογράμμισε ο Ζελένσκι, αναφέροντας ότι βρίσκονται στο τραπέζι ιδέες για μέτρα αποκλιμάκωσης, καθώς και για ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Πρόσθεσε ότι το Κίεβο εργάζεται από κοινού με την αμερικανική ομάδα και είναι έτοιμο, όπως είπε, να προχωρήσει σε «λάβει πραγματικά σοβαρά μέτρα».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε ακόμη τον Αμερικανό πρόεδρο για την υπογραφή του νομοσχεδίου που είχε προωθήσει ο εκλιπών Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ και προβλέπει νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

«Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει ειρήνη», κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος, ευχαριστώντας όσους, όπως ανέφερε, εξακολουθούν να στηρίζουν την Ουκρανία.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ντόναλντ Τραμπ

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