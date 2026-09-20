Ζελένσκι: Συμφώνησα με τον Τραμπ να συναντηθούμε στη Νέα Υόρκη, μπορεί να αλλάξoυν πολλά
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποιώντας ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη.
«Μόλις μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ. Ήταν μια σημαντική συζήτηση και καλύψαμε πολλά θέματα», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη και εκτιμώντας ότι η συνάντηση «θα μπορούσε να αλλάξει πολλά».
Όπως σημείωσε, υπάρχει πλέον «διπλωματική δυναμική» γύρω από τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης.
Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης τον Τραμπ για την πρόσφατη επίσκεψη στο Κίεβο των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, λέγοντας ότι μαζί τους εξετάστηκαν λεπτομερώς βασικές πτυχές της κατάστασης και ότι είχαν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν από κοντά τις συνθήκες στην Ουκρανία.
«Η ειρηνευτική διαδικασία είναι η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητά μας», υπογράμμισε ο Ζελένσκι, αναφέροντας ότι βρίσκονται στο τραπέζι ιδέες για μέτρα αποκλιμάκωσης, καθώς και για ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Πρόσθεσε ότι το Κίεβο εργάζεται από κοινού με την αμερικανική ομάδα και είναι έτοιμο, όπως είπε, να προχωρήσει σε «λάβει πραγματικά σοβαρά μέτρα».
Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε ακόμη τον Αμερικανό πρόεδρο για την υπογραφή του νομοσχεδίου που είχε προωθήσει ο εκλιπών Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ και προβλέπει νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.
«Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει ειρήνη», κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος, ευχαριστώντας όσους, όπως ανέφερε, εξακολουθούν να στηρίζουν την Ουκρανία.
I just spoke with President Trump @POTUS. An important conversation, and we got through a lot. We agreed to meet in New York, and this meeting could change a lot. There is diplomatic momentum.I thanked the President for Steve Witkoff and Jared Kushner’s visit to Kyiv. We went through the key details thoroughly, and they saw the situation in Ukraine firsthand. The peace track is our number one priority.There are ideas for de-escalation steps and for addressing fundamental security issues – energy security, food security, and the protection of human life. We are working together with the American team and are ready to take really serious steps.I thanked the American President for signing the Lindsey Graham bill into law. We all concur – there must be peace. Thank you to everyone who stands with Ukraine! Thank you to everyone who’s helping!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026