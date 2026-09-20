Η Βάιντελ του AfD ζητά συνασπισμό με το CDU και… συνέπειες για τον Μερτς: “Να βγάλει τα συμπεράσματά του”

«Συνέπειες» για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ζήτησε η αρχηγός της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ, μετά τα σημερινά δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και τόνισε ότι μακροπρόθεσμος στόχος της είναι η συνεργασία με τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU).

«Η ασθενής εμφάνιση του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, καθώς και στο Βερολίνο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οφείλεται εν μέρει στην αντικατάστασή του από την AfD ως λαϊκό κόμμα. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αυτό σημαίνει ξεκάθαρα: Ο Φρίντριχ Μερτς πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Πρέπει να το κάνει για το κόμμα του και για τη Γερμανία. Οι ψηφοφόροι επιλέγουν σταθερά κέντρο και δεξιά. Το CDU θα μπορούσε εδώ και καιρό να είχε σχηματίσει κυβέρνηση με την AfD σε ομοσπονδιακό και σε κρατιδιακό επίπεδο. Ο κόσμος θέλει μια αλλαγή στην πολιτική και ο Φρίντριχ Μερτς πρέπει να βγάλει τα απαραίτητα συμπεράσματα», δήλωσε η Βάιντελ και σημείωσε ότι στόχος του κόμματός της είναι να ξεκινήσει συνομιλίες για μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με το CDU, «χωρίς να συμβιβαστούμε», ενώ επέκρινε το «τείχος πυρός» εναντίον της AfD.

Το αποτέλεσμα, είπε, είναι η Αριστερά να είναι η ισχυρότερη δύναμη στο Βερολίνο.

Ο Μερτς πάντως, σε δήλωσή του αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της πρώτης εκτίμησης αποτελέσματος, δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να συνεχίσει στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Προηγουμένως είχε εξασφαλίσει την στήριξη της ηγεσίας του CDU.