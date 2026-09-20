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Λίσι μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ: Υποφέραμε στο τέλος όλοι μαζί σαν ομάδα, σημαντικό να κερδίζεις και με αυτόν τον τρόπο

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ο Αλέσιο Λίσι, μετά την εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, μίλησε στην κάμερα της Magenta TV και τόνισε ότι είναι σημαντική η νίκη ακόμα και με αυτόν τον τρόπο.

«Το πρώτο μέρος ήταν πολύ καλό για εμάς. Θα μπορούσαμε να σκοράρουμε και παραπάνω από τα δυο γκολ που πετύχαμε. Θέλαμε να συνεχίσουμε έτσι και στο δεύτερο ημίχρονο. Δώσαμε από δικό μας λάθος το κόρνερ για το 1-2. Μέχρι εκείνο το σημείο ελέγχαμε το παιχνίδι», ανέφερε αρχικά ο Ιταλός τεχνικός.

Και πρόσθεσε: «Μετά το γκολ αγχωθήκαμε λίγο, κάναμε ένα λάθος και αυτό επηρέασε τον τρόπο που αμυνόμασταν χωρίς τη μπάλα μαζί μας. Υποφέραμε όλοι μαζί, αλλά είναι σημαντικό να κερδίζεις ματς ακόμα και με αυτόν τον τρόπο. Στο δεύτερο ημίχρονο έπρεπε να κάνουμε περισσότερα πράγματα».

Αλέσιο Λίσι ΠΑΟΚ

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