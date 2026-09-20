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Παρακάμερα ΠΑΟΚ: Backstage στιγμές από το “Παύλος Γιαννακόπουλος”

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THESTIVAL TEAM

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Ο ΠΑΟΚ άφησε το δικό του αποτύπωμα στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», προσφέροντας δυνατά highlight εντός και εκτός παρκέ.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι πραγματοποίησε αξιόλογη πορεία στη διοργάνωση, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Παρτίζαν σε έναν συναρπαστικό ημιτελικό και παίρνοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Εκεί, ο Δικέφαλος τέθηκε αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό, σε ένα ακόμη σημαντικό τεστ προετοιμασίας.

Πέρα όμως από τη δράση των αγώνων, η παρουσία του ΠΑΟΚ στο τουρνουά είχε αρκετές στιγμές που ήταν αξιοσημείωτες. Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα backstage υλικό, με την κάμερα της ομάδας να ακολουθεί την αποστολή και να καταγράφει εικόνες από την συμμετοχή της στη διοργάνωση.

Δείτε όσα κατέγραψε η παρακάμερα του ΠΑΟΚ από το «Παύλος Γιαννακόπουλος»:

ΚΑΕ ΠΑΟΚ

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