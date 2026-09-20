Θρίλερ στην Ηγουμενίτσα: Βρέθηκε νεκρή γυναίκα σε ποδηλατόδρομο και δίπλα της τραυματισμένος άνδρας

Πτώμα που ανήκει σε γυναίκα και δίπλα ένας άνδρας που είναι τραυματίας, εντοπίστηκαν στην Ηγουμενίτσα αργά το βράδυ της Κυριακής, με περιπολικό της αστυνομίας και ασθενοφόρο να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Σύμφωνα με το thespro.gr, το πτώμα γυναίκας -αγνώστων μέχρι στοιχείων- βρέθηκε στο πρώτο κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας.

Στο σημείο πραγματοποιείται έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και για την ταυτοποίηση της σορού.