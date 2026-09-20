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Παραιτήθηκε ο Βοσνιάδης: Άντεξε τρεις αγωνιστικές στον πάγκο του Πανσερραϊκού ο Έλληνας τεχνικός

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η διοίκηση του Πανσερραϊκού, τρεις μόλις αγωνιστικές, μετά την έναρξη του πρωταθλήματος της Superbet League 2.

Ο Αλέκος Βοσνιάδης υπέβαλε την παραίτησή του έπειτα από την εκτός έδρας ήττα των Σερραίων με αντίπαλο την Athens Kallithea, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Β’ Εθνικής.

Τα «λιοντάρια» έκαναν δεκτή την παραίτηση του Έλληνα προπονητή και πλέον στις τάξεις του Πανσερραϊκού βρίσκονται σε αναζήτηση νέου τεχνικού.

O Πανσερραϊκός ηττήθηκε στην πρεμιέρα από τη Μαρκό, ενώ πριν τον αγώνα με την Athens Kallithea, ακολούθησε η νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης Β’ και η βαριά ήττα με 8-1 από την ΑΕΚ στο Κύπελλο Ελλάδας.

Αλέκος Βοσνιάδης Πανσερραϊκός

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