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Πανηγυρίζει η Μόσχα για την AfD: “Η Γερμανία ξύπνησε, ιστορική ταπείνωση για τον Μερτς”

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THESTIVAL TEAM

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Με εμφανή ικανοποίηση υποδέχθηκε η Μόσχα την εκλογική άνοδο της AfD στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, με τον ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, να χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως «εντυπωσιακή νίκη» και να μιλά για «ιστορική ταπείνωση» της CDU του Φρίντριχ Μερτς.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν για τις ξένες επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, Κίριλ Ντμίτριεφ, έκανε λόγο για «ακόμη μία εντυπωσιακή νίκη της AfD (της φωνής του γερμανικού λαού)» και για «ιστορική ταπείνωση» της CDU του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, η οποία σύμφωνα με τα exit polls υποχωρεί στο 5,5%.

Ο Ντμίτριεφ υποστήριξε ότι «η Γερμανία ξύπνησε», προσθέτοντας ότι η ενεργειακή συνεργασία με τη Ρωσία, την οποία υποστηρίζει η AfD, «θα αναζωογονήσει τη γερμανική βιομηχανία και οικονομία».

Γερμανία Ρωσία

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