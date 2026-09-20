Δημήτρης Γιώτης: Ένιωθα σαν κυνηγημένος, νόμιζα ότι έμπαινα σαν κλέφτης στο σπίτι

Στην προσωπική του ζωή και στην επόμενη ημέρα του χωρισμού με την επί χρόνια σύζυγο και μητέρα του παιδιού τους αναφέρεται ο γνωστός ηθοποιός, Δημήτρης Γιώτης, στη νέα του συνέντευξη.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου για το νέο τεύχος του περιοδικού «Λοιπόν», ο ηθοποιός Δημήτρης Γιώτης επικεντρώνεται στις αλλαγές που επήλθαν στη ζωή του μετά το διαζύγιο με τη σύντροφό του.

– Πώς αλλάζει ένας άνθρωπος όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με την ανάγκη να ξανασυστήσει τον εαυτό του πέρα από έναν ρόλο που είχε για πολλά χρόνια;

“Έχασα την εμπιστοσύνη μου στους ανθρώπους. Αλήθεια το λέω, υπήρξαν κι άλλα γεγονότα και σε άλλες σχέσεις περικυκλικά που με έκαναν να χάσω την ελπίδα και το όνειρο για ζωή. Όχι επιβίωση, ζωή.

Δεν με βλέπω να ξανασυστήνομαι σύντομα. Έχω χάσει την ελπίδα μου σε βασικές αξίες. Αυτό που σου είπα, έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου, τα λέει όλα. Έχω κλειστεί στο καβούκι μου, ας με βλέπετε δεξιά κι αριστερά. Είναι μέρος της δουλειάς μου. Η βάση μου, η ρίζα μου, έχει φοβηθεί πολύ”.

– Παράλληλα με τις αλλαγές στην προσωπική σου ζωή ήρθε και η μετακόμιση σε νέο σπίτι. Τι σημαίνει για σένα ένα καινούργιο σπίτι; Είναι απλώς ένας διαφορετικός χώρος ή συμβολίζει και μια νέα αρχή;

“Από το στάδιο που ήθελα να κάψω όλα μου τα υπάρχοντα, πέρασα σιγά σιγά στη φάση του να διαμορφώνω τον χώρο, που ταλαιπωρήθηκα πολύ να βρω. Άλλη ιστορία αυτό.

Στην αρχή ένιωθα σαν κυνηγημένος, έμπαινα και νόμιζα ότι έμπαινα σαν κλέφτης. Ασ’ το, πολλά σύνδρομα μαζί. Δεν με χωρούσε ο τόπος. Όμως με τον καιρό η ηρεμία που ζητούσα, ήρθε. Εννοείται με πολλά ανάμεικτα συναισθήματα, με πολλή προσωπική δουλειά, βρίσκω τα πατήματα μου για μια νέα αρχή”.