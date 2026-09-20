Γεραπετρίτης: Μόνη διαφορά με την Τουρκία η υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, δεν συζητάμε “γκρίζες ζώνες” και αποστρατιωτικοποίηση

Mηνύματα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και τον ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Ελλάδα στον ΟΗΕ στέλνει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του στον «Εθνικό Κήρυκα», ενώ αναφέρεται εκτενώς και στη στρατηγική της Αθήνας για τον απόδημο ελληνισμό.

Ενόψει της ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, ο κ. Γεραπετρίτης υπογραμμίζει ότι στόχος της Αθήνας είναι να λειτουργήσει ως «γέφυρα» μεταξύ διαφορετικών πλευρών και να συμβάλει στη διαμόρφωση συναινέσεων σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επαναλαμβάνει ότι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ αποτελεί τη μόνη διαφορά που μπορεί να παραπεμφθεί σε διεθνή δικαιοδοσία, απορρίπτοντας ως αντικείμενο συζήτησης αξιώσεις που αφορούν ζητήματα ελληνικής κυριαρχίας.

Παράλληλα, δηλώνει ότι ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να συνεχιστεί.

Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίζει το Κυπριακό σταθερή εθνική προτεραιότητα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στις σχέσεις της Ελλάδας με την Ομογένεια, μιλώντας για την ψηφιοποίηση των προξενικών υπηρεσιών και την ελληνόγλωσση εκπαίδευση.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Γιώργου Γεραπετρίτη στον Εθνικό Κήρυκα:

Δημοσιογράφος: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο κατά την οποία οι πόλεμοι πολλαπλασιάζονται, αλλά το δικαίωμα αρνησικυρίας συχνά ακινητοποιεί τον Οργανισμό. Ποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα αναλάβει η Αθήνα, ποιες χώρες έχουν ήδη δεσμευθεί να τη στηρίξουν και ποιο μετρήσιμο αποτέλεσμα αναμένετε έως το τέλος της ελληνικής προεδρίας;

Γιώργος Γεραπετρίτης: Σε ένα εξαιρετικά ασταθές και ραγδαία μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο, όπου η λογική της ισχύος επιχειρεί συχνά να υποκαταστήσει τη δύναμη των κανόνων, η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο, στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στην αποτελεσματική πολυμέρεια.

Η ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Οκτώβριο, για δεύτερη φορά στην τρέχουσα θητεία μας ως μη μόνιμο μέλος του οργάνου, έρχεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή. Μεταξύ άλλων, η Προεδρία μας θα συμπέσει με κρίσιμη φάση της διαδικασίας επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ενώ το Συμβούλιο θα κληθεί να χειριστεί σημαντικές περιφερειακές κρίσεις και να λάβει αποφάσεις σε σημαντικούς φακέλους.

Η δική μας επιδίωξη είναι συγκεκριμένη: να αξιοποιήσουμε την Προεδρία για να ενισχύσουμε τη διαβούλευση και την ειρηνική επίλυση των διαφορών, να διευρύνουμε τις συναινέσεις και να παράγουμε, όπου είναι δυνατόν, συγκεκριμένα αποτελέσματα σε ζητήματα που σήμερα διχάζουν το Συμβούλιο. Η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα ότι διατηρεί ανοικτούς διαύλους και σχέσεις εμπιστοσύνης με χώρες διαφορετικών γεωγραφικών και πολιτικών ομάδων και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης.

Ήδη συνεργαζόμαστε συστηματικά με τα υπόλοιπα κράτη που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, έτσι ώστε να καταλήξουμε στη διαμόρφωση ευρύτερων συγκλίσεων. Και το κριτήριο επιτυχίας μας θα είναι απτό: αν στο τέλος του μήνα έχουμε συμβάλει στην υιοθέτηση συναινετικών αποφάσεων, στην γεφύρωση των διαφορών μέσα στο Συμβούλιο και σε μια διαδικασία επιλογής νέου Γενικού Γραμματέα που θα ενισχύει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού.

Δημοσιογράφος: Η φετινή Γενική Συνέλευση επαναφέρει το αίτημα αναμόρφωσης ενός Συμβουλίου Ασφαλείας που εξακολουθεί να αντανακλά τους συσχετισμούς ισχύος του 1945. Θα υποστηρίξει η Ελλάδα συγκεκριμένα τη διεύρυνση της μόνιμης εκπροσώπησης, περιλαμβανομένης της Ινδίας, και περιορισμούς στη χρήση του βέτο σε περιπτώσεις μαζικών παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου;

Γιώργος Γεραπετρίτης: Η συζήτηση για την ανάγκη αναμόρφωσης του ΟΗΕ εξελίσσεται εδώ και καιρό. Ωστόσο, η συζήτηση αυτή, όσο δύσκολη και περίπλοκη κι αν αποδεικνύεται, είναι απολύτως απαραίτητη για να φέρει τον Οργανισμό στο ύψος των περιστάσεων ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις και να διατηρήσει ενεργή τη διεθνή πολυμέρεια. Η Ελλάδα υποστηρίζει το σχέδιο UN80 για τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα Ηνωμένα Έθνη.

Συναφώς, η ανάγκη μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι πλέον προφανής. Η σημερινή σύνθεσή του δεν αντανακλά επαρκώς τον κόσμο του 21ου αιώνα. Γεωγραφικές περιοχές υποεκπροσωπούνται, ενώ η μεταβολή των παγκόσμιων συσχετισμών ισχύος καθιστά αναγκαία μια δικαιότερη και πιο αντιπροσωπευτική αρχιτεκτονική διεθνούς ασφάλειας. Επιπλέον, ο τρόπος λήψης αποφάσεων με το δικαίωμα αρνησικυρίας έχει καταστεί, σε πολλές περιπτώσεις, καταχρηστικό μέσο που δυσχεραίνει τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, ακόμη και των πιο αυτονόητων.

Η Ελλάδα είναι απολύτως ανοικτή στη μεταρρύθμιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, αλλά και στη διεύρυνση της σύνθεσης του Συμβουλίου Ασφαλείας, τόσο στην κατηγορία των μονίμων όσο και σε εκείνη των μη μονίμων μελών.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αποκατάσταση της αναλογικής εκπροσώπησης της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Σε ό,τι αφορά ειδικά την Ινδία, η θέση μας είναι σαφής: η Ελλάδα υποστηρίζει τη μόνιμη εκπροσώπησή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν είναι δυνατόν να συζητούμε για μια αντιπροσωπευτική διεθνή τάξη χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το ειδικό βάρος της Ινδίας σε επίπεδο πληθυσμιακό, οικονομικό και γεωπολιτικό.

Το ίδιο σαφής είναι και η θέση μας για το δικαίωμα αρνησικυρίας. Το βέτο οφείλει να ασκείται με μέτρο και κατ’ εξαίρεση, η δε άσκησή του φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για το κράτος που το επικαλείται. Αυτό ισχύει κατ’ εξοχήν σε περιπτώσεις που αφορούν την προστασία των ανθρώπων ή για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Δημοσιογράφος: Η παρουσία σας στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, περιλαμβάνει σειρά επαφών και συναντήσεων σε μια ιδιαίτερα ρευστή διεθνή συγκυρία. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλει να εκπέμψει η Ελλάδα προς τους εταίρους και συμμάχους της και ποια συγκεκριμένα ζητήματα επιδιώκετε να προωθήσετε μέσα από τις επαφές σας στον ΟΗΕ;

Γιώργος Γεραπετρίτης: Το βασικό μήνυμα που μεταφέρει η Ελλάδα στη Νέα Υόρκη είναι ένα μήνυμα συνέπειας, αξιοπιστίας και διεθνούς κύρους. Σε ένα διεθνές περιβάλλον μεγάλης αστάθειας και αβεβαιότητας, η χώρα μας παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον διάλογο, τη διπλωματία, το Διεθνές Δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτές είναι οι αρχές που καθόρισαν και τη θητεία μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και πάνω σε αυτές οικοδομούμε τις σχέσεις και αναπτύσσουμε κοινές πρωτοβουλίες με εταίρους και συνομιλητές από όλες τις γεωγραφικές περιοχές.

Η διαφύλαξη της πολυμέρειας, με τις μεταρρυθμίσεις που ο χρόνος και οι συνθήκες επιβάλλουν, αλλά και η θωράκιση της διεθνούς νομιμότητας, ως το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας των λαών, αποτελούν τον πυρήνα της διεθνούς πολιτικής μας.

Στις επαφές μου θα βρίσκεται, πρώτα απ’ όλα, το Κυπριακό, που αποτελεί σταθερή εθνική προτεραιότητα, με στόχο να διατηρηθεί η σημερινή κινητικότητα υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ουσιαστική επανεκκίνηση των συνομιλιών στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, θα συζητήσουμε τις μεγάλες κρίσεις που δοκιμάζουν σήμερα τη διεθνή ασφάλεια -από την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έως τις εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας- με σταθερή επιδίωξη την αποκλιμάκωση, την προστασία των αμάχων και την επιστροφή στη διπλωματία.

Τέλος, οι επαφές αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία ενόψει της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη θέση μας ώστε η Ελλάδα να λειτουργήσει ως γέφυρα συνεννόησης και ως αξιόπιστος εταίρος.

Δημοσιογράφος: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένουν σε φάση διαλόγου, αλλά ταυτόχρονα η Άγκυρα επαναφέρει ζητήματα όπως η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και άλλες πάγιες διεκδικήσεις. Τι μήνυμα θα μεταφέρει η ελληνική πλευρά στη Νέα Υόρκη για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και υπάρχουν περιθώρια για ουσιαστική πρόοδο το επόμενο διάστημα;

Γιώργος Γεραπετρίτης: Η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες «γκρίζες ζώνες» ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Η θέση αυτή εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία.

Το μήνυμα που μεταφέρουμε και στη Νέα Υόρκη είναι ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς όμως καμία έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μάς επιτρέπει να προσερχόμαστε στον διάλογο με αυτοπεποίθηση και με σταθερή προσήλωση στις αρχές μας, αναδεικνύοντας τα επιχειρήματά μας.

Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια όξυνση από τουρκικής πλευράς, μεταξύ άλλων ως αντίδραση σε πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της. Γιατί η χώρα μας επενδύσει στην ισχυροποίηση των συμμαχιών της και των στρατηγικών εταιρικών σχέσεών της, έχει ανακτήσει πραγματική ισχύ, η οποία εδράζεται στην αμυντική της θωράκιση, στην οικονομική της ανάκαμψη και στη διεθνή της θέση.

Πιστεύω ότι ο διάλογος με την Τουρκία θα πρέπει να συνεχιστεί. Σήμερα δεν συντρέχουν ακόμη οι προϋποθέσεις για να αρχίσει ουσιαστική συζήτηση για την οριοθέτηση. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία, πάντοτε με γνώμονα την καθολική εφαρμογή της διεθνούς νομιμότητας.

Δημοσιογράφος: Η παρουσία σας στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για τον Ελληνισμό της χώρας. Πέρα, όμως, από τον συμβολισμό, τι συγκεκριμένο μπορεί να περιμένει η ελληνική Ομογένεια από την ελληνική Πολιτεία ως προς την ενίσχυση των προξενικών υπηρεσιών, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη στενότερη συνεργασία με τους ομογενειακούς θεσμούς;

Γιώργος Γεραπετρίτης: Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι στον Καναδά σε μια τόσο σημαντική στιγμή για τον Ελληνισμό της Διασποράς. Είμαι βέβαιος ότι η ποιμαντορία του νεοεκλεγέντος Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου Καναδά, κ. Απόστολου, θα είναι φωτισμένη και δημιουργική, επ’ ωφελεία της Εκκλησίας και της Ομογένειας, υπό τη σκέπη και την καθοδήγηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη, κ. Βαρθολομαίου. Επιτρέψτε μου, μέσα από το βήμα που μου προσφέρετε, να ευχηθώ από καρδιάς στον νέο Αρχιεπίσκοπο «εις έτη πολλά, Δέσποτα».

Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά, πράγματι, για τον Ελληνισμό του Καναδά. Και η ελληνική Πολιτεία θα είναι δίπλα του με συγκεκριμένο σχέδιο. Βρίσκεται ήδη σε πλήρη εφαρμογή το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024 – 2027, με σειρά δράσεων που αποβλέπουν στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των Ελλήνων του εξωτερικού, στην ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, παράδοσης και πολιτισμού, στη στενότερη συνεργασία με τους ομογενειακούς θεσμούς και, ιδίως, στην ενδυνάμωση των σχέσεων της νέας γενιάς με τη μητρόπολη.

Με την ψηφιοποίηση των προξενικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, ένα έργο που έχει ήδη υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, η καθημερινή επικοινωνία και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των Ομογενών μας γίνονται πλέον ευκολότερα, ταχύτερα και σε πολλές περιπτώσεις, και εξ αποστάσεως. Πρόκειται για μια εκ βάθρων αναδιοργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Ελληνισμό του εξωτερικού, με σκοπό να φέρει πραγματικά την πατρίδα πιο κοντά τους.

Παράλληλα, στηρίζουμε την ελληνομάθεια, την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και τη σύνδεση με τον ελληνικό πολιτισμό, ενώ επιδιώκουμε μια σταθερή και αμφίδρομη σχέση με τις οργανώσεις, την Εκκλησία, τα εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα και τους άλλους φορείς της Ομογένειας. Η φιλοδοξία μας είναι σαφής: η Ελλάδα να μην είναι για τους ομογενείς απλώς η χώρα της καταγωγής τους, αλλά μια πατρίδα διαρκώς παρούσα και προσβάσιμη στην καθημερινότητά τους.

Δημοσιογράφος: Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στον νέο Αρχιεπίσκοπο και τι θεωρείτε ότι χρειάζεται περισσότερο σήμερα ο Ελληνισμός του Καναδά από τη νέα εκκλησιαστική του ηγεσία;

Γιώργος Γεραπετρίτης: Θα ήθελα να επαναλάβω τις θερμές ευχές μου στον νέο Αρχιεπίσκοπο. Η ελληνική κυβέρνηση προσβλέπει σε στενή και δημιουργική συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή, πάντοτε με επίκεντρο την Ομογένεια και τις ανάγκες της.

Ο Ελληνισμός του Καναδά είναι σήμερα μια ώριμη, δυναμική και πολυγενεακή κοινότητα. Η μεγάλη πρόκληση είναι να διατηρήσει την ενότητά του, να μεταδώσει στις νεότερες γενιές τη γλώσσα, την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική του ταυτότητα και, ταυτόχρονα, να παραμείνει ανοιχτός και δημιουργικός μέσα στη σύγχρονη καναδική κοινωνία. Η Εκκλησία έχει διαχρονικά ιδιαίτερη θέση και ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς και συνοχής, ως γέφυρα μεταξύ των γενεών και ως χώρος όπου η ελληνική παράδοση και η Ορθόδοξη πίστη συναντώνται με τις ανάγκες μιας σύγχρονης Διασποράς.

Είμαι βέβαιος ότι ο νέος Αρχιεπίσκοπος διαθέτει την πείρα, τη φρόνηση και τη γνώση της Ομογένειας που απαιτούνται για να επιτελέσει με επιτυχία αυτή την αποστολή. Η ελληνική Πολιτεία και το Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι σταθερά δίπλα του, με σεβασμό πάντοτε στους διακριτούς ρόλους Εκκλησίας και Πολιτείας.

Δημοσιογράφος: Η ελληνική Ομογένεια στον Καναδά είναι πλέον πολυγενεακή, βαθιά ενσωματωμένη στην καναδική κοινωνία και αρκετά διαφορετική από εκείνη των πρώτων μεταναστευτικών γενεών. Πώς προσαρμόζει η ελληνική Πολιτεία την πολιτική της σε αυτή τη νέα πραγματικότητα και κυρίως πώς επιχειρεί να κρατήσει κοντά στην Ελλάδα τις νεότερες γενιές;

Γιώργος Γεραπετρίτης: Πράγματι, ο Απόδημος Ελληνισμός αλλάζει και εξελίσσεται. Και μαζί του μεταβάλλεται η σχέση της νέας γενιάς ομογενών με την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο ότι ένας νέος τρίτης ή τέταρτης γενιάς θα έχει την ίδια σχέση με την πατρίδα που είχαν οι γονείς ή οι παππούδες του. Η πολιτική μας οφείλει να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Αυτό ακριβώς επιχειρούμε μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο: να οικοδομήσουμε μία σύγχρονη και αμφίδρομη σχέση με τους νέους της Διασποράς, η οποία να μην στηρίζεται μόνο στην καταγωγή και στη μνήμη, αλλά στις ανάγκες τους και σε πραγματικές ευκαιρίες επικοινωνίας, συμμετοχής και συνεργασίας με τη σημερινή Ελλάδα.

Δημιουργούμε, λοιπόν, δίκτυα νέων ομογενών, ενισχύουμε την επαφή τους με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό και αναπτύσσουμε προγράμματα φιλοξενίας, εκπαίδευσης και ανταλλαγών. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με την Εκκλησία, τις κατά τόπους ομογενειακές οργανώσεις, τους ακαδημαϊκούς φορείς, τα ελληνικά σχολεία και την επιχειρηματική κοινότητα, δημιουργώντας πολλαπλούς διαύλους σύνδεσης και επικοινωνίας με την Ελλάδα.

Έχουμε ήδη οργανώσει στο Υπουργείο Εξωτερικών τρία Συνέδρια Νέων Ελληνικής Διασποράς, φέρνοντας σε επαφή νέους Ομογενείς από κάθε γωνιά του Πλανήτη, οι οποίοι λειτουργούν ως «Youth Ambassadors», ως πρεσβευτές του ελληνικού πολιτισμού, σχηματίζοντας καινούργια δίκτυα νέων παγκοσμίως. Η μεγάλη μας επιδίωξη είναι η σχέση των νέων της Διασποράς με την Ελλάδα να μην είναι μόνο συναισθηματική ή κληρονομημένη. Να είναι μια ζωντανή σχέση επιλογής, συμμετοχής και πραγματικού ενδιαφέροντος για τη χώρα.

Δημοσιογράφος: Η δυνατότητα των Ελλήνων του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές έχει πλέον διευρυνθεί σημαντικά, ενώ έχει ανοίξει ο δρόμος και για την επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές και για ιδιαίτερη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του Απόδημου Ελληνισμού. Θεωρείτε ότι με αυτές τις αλλαγές κλείνει μία μακρά εκκρεμότητα απέναντι στην Ομογένεια ή υπάρχουν ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού να έχουν πραγματικά ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας;

Γιώργος Γεραπετρίτης: Έχουν γίνει, αναμφίβολα, πολύ σημαντικά βήματα. Η άρση των περιορισμών για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού αποκατέστησε μια θεσμική εκκρεμότητα πολλών ετών, καταργώντας πρακτικά εμπόδια που δυσχέραιναν αδικαιολόγητα την άσκηση ενός θεμελιώδους πολιτικού δικαιώματος.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται οι πρωτοβουλίες για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές και την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του Απόδημου Ελληνισμού. Δεν θεωρώ, όμως, ότι με αυτές τις θεσμικές αλλαγές εξαντλείται η προσπάθεια. Η ουσιαστική συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού δεν περιορίζεται στην ημέρα των εκλογών. Προϋποθέτει σταθερούς διαύλους επικοινωνίας με την Πολιτεία, ώστε οι ιδιαίτερες ανάγκες και οι απόψεις τους να ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη.

Ο Ελληνισμός είναι ένας και ενιαίος και η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ότι η γεωγραφική απόσταση δεν μετατρέπεται σε θεσμική απόσταση. Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή των Ελλήνων της Διασποράς στην πολιτική και δημόσια ζωή της χώρας.

Δημοσιογράφος: Ποια θέση θέλει η ελληνική εξωτερική πολιτική να έχει ο απόδημος Ελληνισμός τα επόμενα δέκα ή είκοσι χρόνια; Θέλουμε απλώς να διατηρεί δεσμούς με την πατρίδα ή να έχει έναν ουσιαστικότερο και θεσμικό ρόλο στη διεθνή παρουσία και επιρροή της Ελλάδας;

Γιώργος Γεραπετρίτης: Η φιλοδοξία μας για τον Απόδημο Ελληνισμό δεν περιορίζεται στη διατήρηση ενός συναισθηματικού δεσμού με την Ελλάδα. Αυτός ο δεσμός είναι πολύτιμος, αλλά για τις επόμενες δεκαετίες χρειάζεται να οικοδομήσουμε πάνω του μια ακόμη πιο σύγχρονη και ουσιαστική σχέση.

Ο Ελληνισμός της Διασποράς διαθέτει ένα εξαιρετικά σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο – στην επιστήμη, στην επιχειρηματικότητα, στον πολιτισμό, στην τεχνολογία και στη δημόσια ζωή των χωρών όπου δραστηριοποιείται. Η Ελλάδα οφείλει να διαμορφώνει τους θεσμούς και τα δίκτυα που επιτρέπουν σε αυτό το δυναμικό να συνδέεται περισσότερο με τη χώρα και, όπου το επιθυμεί, να συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και διεθνή της παρουσία.

Σε βάθος χρόνου, θα θέλαμε ο Απόδημος Ελληνισμός να αποκτήσει έναν πιο σταθερό ρόλο στη διεθνή παρουσία της Ελλάδας με πλήρη σεβασμό στην αυτοτέλεια και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία των ίδιων των ομογενειακών κοινοτήτων.