Γεωργιάδης για Καρυστιανού: Η ελληνική κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι «κβαντική παιδίατρος» και αυτό τα λέει όλα

Απάντηση στη Μαρία Καρυστιανού και όσα υποστήριξε νωρίτερα για την «κβαντική ιατρική», έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατηγορώντας την ότι «για να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί “κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης” η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής φυσικής.

Ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε, επίσης, ότι η κυρία Καρυστιανού «μετά πέταξε και για μένα και τα νανογιλέκα με διάφορα πράγματα που δεν έχω πει ποτέ για να γλιτώσει».

«Αλλά η ουσία παραμένει η Ελληνική Κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι “κβαντική παιδίατρος” και αυτό τα λέει όλα» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τη Μαρία Καρυστιανού

«Σήμερα στην πρωινή εκπομπή του @opentvgr η @mkaristianou προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί «κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης» η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής φυσικής μετά πέταξε και για μένα και τα νανογιλέκα με διάφορα πράγματα που δεν έχω πει ποτέ για να γλιτώσει. Αλλά η ουσία παραμένει η Ελληνική Κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι «κβαντική παιδίατρος» και αυτό τα λέει όλα».