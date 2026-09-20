Η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους στη Disneyland – Οι μαγευτικές εικόνες και το βίντεο από την παρέλαση

Ο αγαπημένος προορισμός κάθε παιδιού είναι χωρίς αμφιβολία η Disneyland. Η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής θέλησαν λοιπόν να την επισκεφθούν μαζί με τη μονάκριβη κόρη τους, Ολίβια.

Το κοριτσάκι είναι περίπου 4 ετών και λατρεύει κάποιους ήρωες της Disney. Έτσι όταν είδε την παρέλαση δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό της. Τις μοναδικές αυτές στιγμές θέλησε να μοιραστεί η Μαίρη Συνατσάκη στο Instagram. Έτσι την Κυριακή ανέβασε μια ανάρτηση με μαγευτικές εικόνες από το ταξίδι τους.

«Φοβόμουν να ονειρευτώ, φοβόμουν να κάνω σχέδια, φοβόμουν να ταξιδέψω, φοβόμουν να επιδιώξω την ευτυχία μέχρι που φοβήθηκα περισσότερο ότι θα ζω για πάντα έτσι…

Μας αξίζει η χαρά. Και μας την εύχομαι μέσα από την παιδική μου ψυχή που θυμήθηκε την μαγεία αυτές τις ημέρες», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαίρη Συνατσάκη και μοιράστηκε υλικό από το ταξίδι της στη Disneyland.