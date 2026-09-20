Σιακαντάρης: Να ξεκινήσει ένας διάλογος για ένα συνασπισμό κομμάτων

Την σκυτάλη για τους «κοινούς τόπους» και τις «συγκλίσεις» έλαβε ο Γιώργος Σιακαντάρης, προσθέτοντας και τον ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια προοπτική.

Τοποθετώντας, ωστόσο, τις όποιες διεργασίες σε μετεκλογικό χρόνο, ο συγγραφέας του «μανιφέστου» της ΕΛ.Α.Σ είπε πως «ο Γιάννης Δραγασάκης το πήγε παραπέρα, μιλώντας για κοινούς τόπους και συγκλίσεις μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ. Και ΣΥΡΙΖΑ φυσικά θα πρόσθετα».

Εντόπισε, ωστόσο, ως εμπόδιο, την προεκλογική περίοδο.

Παρ’ όλα αυτά, ο Γιώργος Σιακαντάρης είπε ότι «μετά τις εκλογές, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος, όπου όλα αυτά θα τεθούν επί τάπητος. Να ξεκινήσει ένας διάλογος για ένα συνασπισμό κομμάτων ή ακόμη καλύτερα για κάτι εντελώς νέο».

«Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα του μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας», κατέληξε.

Αναλυτικά, η ανάρτηση:

“Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταδίκασε τον Απόστολο Πάνα για τη δήλωσή του πως η ΕΛΑΣ κινείται στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Ο Γιάννης Δραγασάκης το πήγε παραπέρα μιλώντας για κοινούς τόπους και συγκλίσεις μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ. Και ΣΥΡΙΖΑ φυσικά θα πρόσθετα. Το πρόβλημα ξεκινά πως τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο και όλα αυτά είναι δύσκολο να μπουν σε εφαρμογή. Μετά τις εκλογές, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος, όπου όλα αυτά θα τεθούν επί τάπητος. Να ξεκινήσει ένας διάλογος για ένα Συνασπισμό κομμάτων ή ακόμη καλύτερα για κάτι εντελώς νέο. Για το περίφημο big bang ή το ελληνικό Επινέ. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα του Μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας”.