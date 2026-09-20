Χαρακόπουλος: Μηδέν ΕΝΦΙΑ σε χωριά έως 2.000 κατοίκους, μηδέν φόρος σε αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ

«Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε μία τέλεια καταιγίδα, με δύο πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή να δημιουργούν τεράστιες αναταράξεις λόγω της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους. Ενώ σε όλον τον κόσμο μιλούμε για μέτρα περιοριστικά, στην Ελλάδα, ακριβώς γιατί έχουμε ακολουθήσει μία σταθερή πολιτική ανάπτυξης της οικονομίας, μπορούμε και παίρνουμε μέτρα στήριξης των Ελλήνων αγροτών και συνολικά της οικονομίας. Αρκεί να μνημονεύσω μόνο δύο μέτρα που αφορούν την επόμενη χρονιά. Χωριά, όπως το Συκούριο, με έως 2.000 κατοίκους θα πληρώνουν μηδέν ΕΝΦΙΑ από το 2027 και αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ θα πληρώνουν μηδέν φόρο από το 2027». Αυτά υπογράμμισε ο γγ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, στα εγκαίνια της 23ης Γιορτής Αμυγδάλου του Δήμου Τεμπών, που πραγματοποιήθηκαν στο Συκούριο.

Επίσης, στον χαιρετισμό που κλήθηκε να απευθύνει, ο Θεσσαλός πολιτικός σημείωσε: «Με τις ευλογίες της εκκλησίας και φέτος αξιωθήκαμε να εγκαινιάσουμε την έναρξη των εκδηλώσεων για την 23η Γιορτή Αμυγδάλου. Και χαίρομαι γιατί είμαι μαζί σας και φέτος σε αυτήν τη γιορτή, που έχει πάρει χαρακτηριστικά θεσμού, ανάδειξης ενός προϊόντος που είναι σήμα κατατεθέν για την ευρύτερη περιοχή του Συκουρίου, του Δήμου Τεμπών. Ένα προϊόν που όλοι ξέρουμε την υψηλή διατροφική του αξία και την ποιότητά του, αλλά δεν αρκεί αυτό για την εξωστρέφεια και πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανακοίνωση που έγινε από τον δήμαρχο, ότι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά η πιστοποίηση του αμυγδάλου του Συκουρίου ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης. Αυτό θα είναι εισιτήριο για τις διεθνείς αγορές και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό».

Παράλληλα, τόνισε ότι «η δενδροκαλλιέργεια είναι μία απάντηση σε μία από τις χρόνιες παθογένειες της αγροτικής μας παραγωγής, του πρωτογενούς τομέα, που είναι η μικρή ιδιοκτησία. Η δενδροκαλλιέργεια μπορεί να δώσει ένα βιώσιμο εισόδημα. Βεβαίως, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι αρκετές οι χρονιές που έχουμε προβλήματα λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά και ασθενειών στις οποίες δεν έχει βρεθεί η κατάλληλη φαρμακευτική αντιμετώπιση. Η Πολιτεία, όμως, είναι εδώ και με κάθε εργαλείο προσπαθεί να στηρίξει τους παραγωγούς. Και επειδή αυτές τις ημέρες ολοκληρώνονται οι εργασίες της Διακομματικής Επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, στην οποία έχω την τιμή να συμμετέχω, θέλω να πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα καταλήξουμε σε έναν κοινό βηματισμό που μνημόνευσε νωρίτερα και ο δήμαρχος. Να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε προτάσεις, έτσι ώστε να υπάρχει ένας ορίζοντας σε βάθος χρόνου για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα».

Καταλήγοντας, ο κ. Χαρακόπουλος επεσήμανε ότι «όσο τα δημόσια οικονομικά βελτιώνονται τόσο θα είμαστε ακόμη περισσότερο δίπλα στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους μας, τους παραγωγούς, τους ανθρώπους του καθημερινού μόχθου, που βρίσκονται πίσω από αυτό το εμβληματικό προϊόν. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Είναι πολύ σημαντικό ότι τέτοιες γιορτές τις πλαισιώνετε με χορευτικά που μας υπενθυμίζουν τις ρίζες, τις παραδόσεις μας, από πού βαστά αυτός ο τόπος και τι προοπτικές, τι μέλλον έχει».