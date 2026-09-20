Άγριος καυγάς Καλλιακμάνη – Παγώνη για τους ελέγχους του ΙΣΑ: “Πήγαν να καλύψουν τους γιατρούς; Δεν σας επιτρέπω”

Άγριος καυγάς, για ακόμη μία φορά, μεταξύ του Γιώργου Καλλιακμάνη και της Ματίνας Παγώνης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και για το αν είχαν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι στο ιατρείο του Κολωνακίου, όπου έκανε την πλασμαφαίρεση ο τραγουδιστής και υπέστη ανακοπή.

Γιώργος Καλλιακμάνης και Ματίνα Παγώνη βρέθηκαν σήμερα καλεσμένοι στο Ertnews, μιλώντας για τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και στις καταγγελίες που είχαν γίνει σε βάρος των δύο γιατρών. Μεγάλος λόγος έγινε και για το αν το ιατρείο λειτουργούσε παράνομα και για το πώς το ζευγάρι μπορούσε να κάνει αμφιλεγόμενες θεραπείες χωρίς να έχει πέσει στην αντίληψη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Στην ουσία, ο Γιώργος Καλλιακμάνης μίλησε για τα όργανα των Συλλόγων, αναφέροντας πως εκλέγονται από γιατρούς για να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους. Κατηγόρησε το σύστημα εκλογής, εξηγώντας πως δεν γίνεται ένας γιατρός που έχει εκλεχθεί από άλλους γιατρούς να κάνει έρευνα στους ψηφοφόρους του.

Έτσι, η Ματίνα Παγώνη πήρε την σκυτάλη, δίνοντας ερμηνεία στα λόγια του πως οι συνδικαλιστές κάνουν τα «στραβά» μάτια.

«Δεν σας επιτρέπω να θίγετε έτσι τον τον ιατρικό κόσμο», του είπε συγκεκριμένα.

Ο διάλογος

Γιώργος Καλλιακμάνης: Αν βρεθεί συγγενικό σας πρόσωπο σε ένα τέτοιο ιατρείο, θα νιώθετε ασφαλείς να κάνουν οι συνδικαλιστές γιατροί τον έλεγχο; Και δεν φταίνε οι συνδικαλιστές η πολιτεία τους βάζει να το κάνουν. Οι εκλεγμένοι; Που ψηφίζονται; Είναι παράλογο.

Σε ερώτηση αν και εκείνος έκανε πλημμελείς ελέγχους όντας πρόεδρος του Σωματείου των Αστυνομικών, απάντησε: «Δεν θα μπορούσα να κάνω σωστά τη δουλειά μου όταν θα έπρεπε να ελέγξω αυτόν που με ψήφισε. Όταν έχεις να κάνεις με μια κοινωνία ανθρώπων δεν μπορείς…

Στο σημείο αυτό ήρθε η έκρηξη της Ματίνας Παγώνη η οποία απάντησε με σκληρό ύφος στον Γιώργο Καλλιακμάνη.

Ματίνα Παγώνη: Κ. Καλλιακμάνη αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Άρα όλοι οι γιατροί είναι ασυνείδητοι; Επειδή είναι συνδικαλιστές και πήγαν να καλύψουν τους γιατρούς; Δεν μπορείτε να προσβάλετε το σώμα των γιατρών. Δεν μπορείτε να λέτε ότι πήγαν συνδικαλιστές γιατροί να τους καλύψουν.

Γιώργος Καλλιακμάνης: «Κάνε ένα γκάλοπ, μια δημοσκόπηση και ρώτα τους ασθενείς αν νιώθουν ασφαλείς να πάνε σε ιατρείο που ελέγχει ο συνδικαλιστής γιατρός».

Ματίνα Παγώνη: «Άρα κι εσύ που ήσουν συνδικαλιστής εκλεγμένος, δεν έκανες καλά τη δουλειά σου».

Γιώργος Καλλιακμάνης: «Δεν θα μπορούσα να την κάνω σωστά όταν θα έπρεπε να ελέγξω αυτόν που με ψήφισε».

Ματίνα Παγώνη: «Τι λέτε τώρα, Εδώ έχουμε να κάνουμε με ασθενείς. Θα μας πείτε ότι οι συνδικαλιστές γιατροί χειρουργοί, παθολόγοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους; Άρα κι εσύ δεν έκανες έλεγχο όταν ήσουν στη δουλειά σου; Ό,τι θέλετε λέτε. Θα μιλήσετε για τον ιατρικό κόσμο που παλεύει στα νοσοκομεία. Δεν σας επιτρέπω να θίγετε έτσι τον τον ιατρικό κόσμο».

Γιώργος Καλλιακμάνης: «Δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε αυτοί που τους βάζουν. Ξέρεις εσύ αν πας τι είναι το μηχάνημα (σ.σ.: της πλασμαφαίρεσης). Και να το έβλεπες θα καταλάβαινες;».

Ματίνα Παγώνη: «Η μία συγκεκριμένη γιατρός ήταν ακτινολόγος και τα μηχανήματα τα γνωρίζει. Αυτές τις γενικότητες όχι σε εμάς κι όχι με τον ιατρικό κλάδο που έχει προσφέρει τόσα στην Ελλάδα. Ισοπεδώνουμε τα πάντα».