Κατερίνα Στικούδη: Όταν με πήρε ο Αντρέας Γεωργίου νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα

Η Κατερίνα Στικούδη φέτος τον χειμώνα δοκιμάζει τις δυνάμεις της στην τέχνη της υποκριτικής, καθώς βρίσκεται στο πολυπληθές καστ της νέας σειράς του Αντρέα Γεωργίου, του Κούλλη Νικολάου και της Βάνα Δημητρίου, με τίτλο «Μπλε ώρες».

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για την πρόκληση να συμμετέχει σε ένα καθημερινό δραματικό σίριαλ και εξομολογήθηκε ότι όταν της τηλεφώνησε ο Αντρέας Γεωργίου νόμιζε ότι πρόκειται για… πλάκα.

Η Κατερίνα Στικούδη έδωσε συνέντευξη στη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγάρη και το ένθετο Real Life της Real News.

«Ο ρόλος αυτός ήταν μεγάλη πρόκληση. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο για μένα και για τον κόσμο. Πριν ξεκινήσει αυτή η δουλειά, μιλούσα με τις φίλες μου και τους έλεγα ότι ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτά που έχω κάνει μέχρι τώρα, θέλω πολύ να κάνω δράμα. Και μου έλεγε η κολλητή μου “εσύ είσαι από τη Λάρισα” και της απάντησα ότι θέλω να το κάνω πολύ. Μάλιστα κάναμε πλάκα και λέγαμε “κάτσε να το πούμε στον Θεό”», δήλωσε αρχικά για την επιθυμία της να πάρει μέρος σε μία δραματική σειρά.

Παράλληλα, η Κατερίνα Στικούδη σημείωσε: «Τελικά, όταν κάτι το θέλεις πολύ και το σκέφτεσαι, σου δίνεται η ευκαιρία. Ξαφνικά, έπειτα από τέσσερις ημέρες μετά τη συζήτηση με τη φίλη μου, με παίρνει τηλέφωνο ο Αντρέας Γεωργίου. Αρχικά νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα, μου πήρε λίγα δευτερόλεπτα να καταλάβω ότι μιλάω μαζί του. Του είπα κατευθείαν “ναι” και χαίρομαι πολύ που με την παραγωγή μπορέσαμε να τα οργανώσουμε όλα και έγιναν πράξη τα γυρίσματα».

«Πέρα από το αποτέλεσμα, που θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα ευχαριστηθεί, γνώρισα ανθρώπους που ήταν για μένα σαν να τους ήξερα χρόνια. Αισθάνθηκα ότι ταίριαξα πάρα πολύ σε ένα περιβάλλον πολύ οικείο. Στα γυρίσματα με τους τεχνικούς μας, τους ηθοποιούς, αισθάνθηκα άνετα από την αρχή, οπότε είναι οι συνθήκες πάρα πολύ καλές», παραδέχτηκε στην ίδια συνέντευξη.