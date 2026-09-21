Συνεχίζεται σήμερα το ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης – Δείτε σε ποια σημεία
THESTIVAL TEAM
Συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου το ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου, θα πραγματοποιηθούν ασφαλτοστρώσεις στους εξής δρόμους:
•Δευτέρα 21/9, Θεαγένους Χαρίση (Περδίκα-Ιωαν.Χρυσοστόμου)
•Τρίτη 22/9, Θεαγένους Χαρίση (Ι.Χρυσοστόμου-Κ.Καραμανλή).