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Συνεχίζεται σήμερα το ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης – Δείτε σε ποια σημεία

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Συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου το ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου, θα πραγματοποιηθούν ασφαλτοστρώσεις στους εξής δρόμους:

•Δευτέρα 21/9, Θεαγένους Χαρίση (Περδίκα-Ιωαν.Χρυσοστόμου)
•Τρίτη 22/9, Θεαγένους Χαρίση (Ι.Χρυσοστόμου-Κ.Καραμανλή).

Ασφαλτοστρώσεις Δήμος Θεσσαλονίκης

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