Ηγουμενίτσα: Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του – “Τσακωθήκαμε, με έβρισε και θόλωσα”

Από τα χέρια του 27χρονου συντρόφου της έπεσε νεκρή η 25χρονη, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ηγουμενίτσα και με τραύμα στον λαιμό. Ο άνδρας φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος ήταν αυτός που την τραυμάτισε θανάσιμα, ανατρέποντας την αρχική εκδοχή που είχε δώσει στις Αρχές, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και στην 25χρονη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του ανέφερε ότι προηγήθηκε καβγάς μεταξύ τους και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα».

Η προφορική ομολογία του ανατρέπει την αρχική εκδοχή που είχε δώσει, σύμφωνα με την οποία άγνωστοι δράστες είχαν επιτεθεί στον ίδιο και στην 25χρονη. Οι αστυνομικοί, εξετάζοντας τα στοιχεία και τις αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του, συνέχισαν την εξέτασή του, κατά την οποία φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη.

Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου, με τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Ο 27χρονος, ο οποίος είχε ειδοποιήσει την Αστυνομία, βρέθηκε σε κοντινή απόσταση τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της άτυχης 25χρονης.