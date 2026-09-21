Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πρεμιέρα για το Happy Day – “Τα χρόνια περνούν, αλλά η χαρά μας παραμένει ίδια”

Η νέα τηλεοπτική σεζόν έκανε επίσημη πρεμιέρα για το Happy Day, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να επιστρέφει το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στους τηλεοπτικούς δέκτες μέσα από τη συχνότητα του Alpha.

Για 14η συνεχόμενη χρονιά, η παρουσιάστρια και η σταθερή ομάδα της εκπομπής υποδέχθηκαν το κοινό, εγκαινιάζοντας τη νέα τηλεοπτική περίοδο στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη. Με χαμόγελο, θετική διάθεση και ευχές για μια όμορφη χρονιά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έδωσε το έναυσμα για τη νέα σεζόν του Happy Day.

«Εδώ θα γυρνάμε, εδώ θα είμαστε. Μια γλυκιά καλημέρα σε όλους. Θα προσπαθούμε να είμαστε εδώ και να σας κρατάμε συντροφιά. Περνάνε τα χρόνια αλλά το απολαμβάνουμε κάθε μέρα», είπε μπαίνοντας στο πλατό η Σταματίνα Τσιμτσιλή, φορώντας ένα εντυπωσιακό, λευκό, δαντελωτό φόρεμα.



«Μακάρι να μας ευλογήσει ο Θεός να μας θέλετε ως πρωινή σας παρέα και να φτάσουμε στην κατάσταση που μας είδατε πριν», πρόσθεσε η οικοδέσποινα του Happy Day, κάνοντας χιούμορ με το βίντεο που έπαιξε στην αρχή, όπου έδειχνε όλους τους συντελεστές σε προχωρημένη ηλικία με τη χρήση ΑΙ.



Αμέσως μετά, ένας ένας οι συντελεστές της ομάδας μπήκαν στο πλατό με λουλούδια και θετική διάθεση. Δημήτρης Παπανώτας, Τίνα Μεσσαροπούλου, Κώστας Φραγκολιάς, Όλγα Λαφαζάνη και Λευτέρης Μητσόπουλος έκαναν τη δική τους είσοδο και προσέφεραν λουλούδια για καλή αρχή στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Στο πλευρό της παρουσιάστριας και η μητέρα της, που παρακολούθησε την έναρξη της εκπομπής από τα παρασκήνια.