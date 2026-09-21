Ιράν: Απειλεί με νέα όπλα και στόχους σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης

Το Ιράν θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα στοχοθετήσει τοποθεσίες στις οποίες δεν είχε επιτεθεί μέχρι τώρα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Μοχεμπί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Αν συμβεί νέα επίθεση, σίγουρα θα αλλάξουμε τα όπλα και τη γεωγραφία του πολέμου», δήλωσε ο Μοχεμπί, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για μια παρατεταμένη σύγκρουση.