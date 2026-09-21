Ιράν: Απειλεί με νέα όπλα και στόχους σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης
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THESTIVAL TEAM
Το Ιράν θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα στοχοθετήσει τοποθεσίες στις οποίες δεν είχε επιτεθεί μέχρι τώρα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Μοχεμπί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
«Αν συμβεί νέα επίθεση, σίγουρα θα αλλάξουμε τα όπλα και τη γεωγραφία του πολέμου», δήλωσε ο Μοχεμπί, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για μια παρατεταμένη σύγκρουση.