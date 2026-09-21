Θεσσαλονίκη: Ασφαλτοστρώσεις στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Μ. Θεοδωράκη και ραντάρ ταχύτητας κοντά σε σχολεία

Νέες ασφαλτοστρώσεις έχουν ξεκινήσει στη Λεωφόρο Μ. Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά), στο πλαίσιο του εκτεταμένου λίφτινγκ της οδού, αυτή τη φορά στους δύο παράπλευρους δρόμους αντίθετης κατεύθυνσης του οδικού άξονα.

Με τη συμπληρωματική σύμβαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, οι εργασίες ασφαλτόστρωσης σε συνδυασμό με την απομάκρυνση της παρόδιας βλάστησης, είναι σε εξέλιξη στο παράπλευρο δίκτυο, δεξιά και αριστερά της Λεωφόρου Μ. Θεοδωράκη, από το ύψος του Μητροπολιτικού Πάρκου Π. Μελά έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Ωραιοκάστρου.

Παράλληλα, συνεχίζονται και οι εργασίες της τελευταίας φάσης στις κεντρικές αρτηρίες κυκλοφορίας της οδού.

Αυτό το διάστημα, κατασκευάζονται διαβάσεις πεζών, διαμορφώνονται οι ράμπες για ΑΜΕΑ και ολοκληρώνεται η τοποθέτηση στηθαίων. Οι τεχνικές επεμβάσεις θα συνεχιστούν, με τη διαμόρφωση παρτεριών επί των πεζοδρομίων, προκειμένου για την αισθητική, πέρα από τη λειτουργική αναβάθμιση του οδικού άξονα.

«Έχουμε επέμβει δυναμικά στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού Λαγκαδά, μιας από τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Είμαστε πλέον στην τελική φάση της μεγάλης παρέμβασης που ξεκινήσαμε στο τμήμα της Λεωφόρου, από το πρώην στρατόπεδο Π. Μελά έως τον ανισόπεδο κόμβο Ωραιοκάστρου.

Έχουμε ήδη αποδώσει στους πολίτες, όπως δεσμευτήκαμε, αναβαθμισμένες τις κεντρικές αρτηρίες κυκλοφορίας. Επιδιώκουμε την εξασφάλιση της άνετης και ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων και στο παράπλευρο δίκτυο, όπου οι εργασίες γίνονται ως επί το πλείστον τις βραδινές ώρες, αλλά και την ενίσχυση της ασφαλούς κίνησης των πεζών.

Ταυτόχρονα, προχωρούμε στην αισθητική βελτίωση της οδού, ώστε να εντάσσεται ομαλά στη συνολική εικόνα της ευρύτερης περιοχής, όπως τη συγκροτούν σήμερα το Μητροπολιτικό Πάρκο Π. Μελά, το Μουσείο Αρχαιολογικών Ευρημάτων από τις ανασκαφές του μετρό και όπως θα εξελιχθεί στην τελική της μορφή με τα έργα της επόμενης φάσης και την αξιοποίηση των διατηρητέων κτισμάτων στο Μητροπολιτικό Πάρκο», υπογραμμίζει ο κ. Γιουτίκας.

Στο μεταξύ, κατόπιν σύμβασης που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης στις αρχές Σεπτεμβρίου, ξεκινά η τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων με ραντάρ ανίχνευσης του ορίου ταχύτητας κοντά σε σχολεία, καθώς και προειδοποιητικών ηλεκτρονικών πινακίδων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, σε δεκάδες σημεία του οδικού δικτύου του νομού Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η λειτουργία επαναφορτιζόμενων με ηλιακά πάνελ ηλεκτρονικών, φωτεινών πινακίδων που θα ενημερώνουν τους οδηγούς για τη λειτουργία σε μικρή απόσταση σχολικών μονάδων και ταυτόχρονα ανιχνεύοντας την ταχύτητα κίνησης του οχήματός τους, θα τους «καλούν» να μειώσουν ταχύτητα, εφόσον έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο όριο.

Επίσης, θα τοποθετηθούν ηλεκτρονικές, προειδοποιητικές πινακίδες σε διαβάσεις πεζών, πινακίδες STOP καθώς και πινακίδες υπόδειξης του ορίου ταχύτητας (P-32), σε εθνικές οδούς και επαρχιακούς δρόμους.