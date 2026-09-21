Δούρου: Η ΝΔ εκβιάζει την ψήφο με τα ελληνοτουρκικά

«Η κυβέρνηση, ο κ. πρωθυπουργός χρησιμοποιούν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας για λίγες ψήφους. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το ίδιο έκαναν προεκλογικά, το 2023, χρησιμοποιώντας τα ζητήματα της Θράκης για να πλήξουν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σήμερα ο στόχος είναι ο εκβιασμός της ψήφου των πολιτών μέσα από κατασκευασμένα ψευτοδιλήμματα», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων, η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στη συνέντευξή της στην εφημερίδα Documento. «Όσο πέφτει η ΝΔ, όσο απομακρύνεται η αυτοδυναμία της, τόσο θα κατασκευάζονται τέτοιου είδους διλήμματα που, εντέλει, εκθέτουν και απειλούν την πατρίδα μας», προσθέτει.

«Εκείνο που μας ανησυχεί είναι ότι η δεξιά κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική έναντι της Τουρκίας. Πορεύεται στη βάση του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, έχοντας κόψει βίαια το νήμα της ενεργητικής, πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», παρατηρεί.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η Ρ. Δούρου λέει ότι «όποιος θεωρεί ότι το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας μας αποτελεί κάποιο είδος ισορροπίας τρόμου, μια “τρόικα”, κάνει μεγάλο λάθος», εξηγώντας ότι «η συλλογική ηγεσία είναι η απάντηση στους μεσσιανισμούς και την προσωπολατρία που τα πληρώσαμε πολύ ακριβά. Μόλις ξεκινήσαμε και ήδη έχουμε βάλει τέλος στην θολούρα, την αστάθεια, την εσωστρέφεια που είχε προκαλέσει η προηγούμενη ηγεσία του κόμματος».

«Οι ευθύνες της προηγούμενης ηγεσίας του κόμματός μας ήταν συγκεκριμένες, βαριές και αποτυπώθηκαν στην απόφαση της 6ης Ιουνίου, που καλούσε στην… αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ! Μια παγκόσμια πρωτοτυπία!», σημειώνει, τονίζοντας:

«Εμείς, χωρίς λογικές αποκλεισμών, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε με συνέπεια αυτό που πρεσβεύουμε ήδη από το 2013, εννοώ τη συνεργασία των δημοκρατικών πολιτών και κομμάτων».