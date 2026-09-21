Νίκος Βέρτης για Μαζωνάκη: Πολλοί άνθρωποι προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε τον Γιώργο

Ο Νίκος Βέρτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και στον Χάρη Λεμπιδάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, στην επιτυχία και τη σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό του, αλλά και στην πίστη και τη θρησκεία.

«Δεν ξέρω αν με λόγια μπορείς να περιγράψεις αυτό που νιώθεις. Δεν το δέχεσαι αυτό. Αυτό που με πλήγωσε πιο πολύ ήταν ότι ήταν θλιμμένος. Δεν μπορούσε να βρει από κάπου να αντλήσει θετική ενέργεια. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν βρέθηκε αυτό το σημείο και θεωρώ ότι αυτό που ένιωσαν όλοι μέσα τους θα ήταν “μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε όλο αυτό το πράγμα, για να είναι καλά ο Γιώργος”», εξομολογήθηκε ο Νίκος Βέρτης.

«Εμένα θα μου λείψει πάρα πολύ, γιατί τον αγαπούσα πολύ και σαν καλλιτέχνη θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν μάγκας με όλη τη σημασία της λέξεως. Είχε τον δικό του χαρακτήρα και θα λείψει τόσο πολύ καλλιτεχνικά. Το στίγμα που θα αφήσει πίσω είναι τεράστιο. Τώρα θα δει ο κόσμος περισσότερο τι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης», συνέχισε.

Ο Νίκος Βέρτης αναφέρθηκε και στις φορές που πήγαινε να διασκεδάσει στο πρόγραμμά του: «Η φωνή του, όταν έμπαινε πάνω σε ένα κομμάτι, ήταν χαρακτήρας. Γι’ αυτό και πήγαινα στον Γιώργο και περνούσα καλά. Εμένα θα μου λείψει. Και λέω τώρα “πού θα πάω;”. Αυτό έλεγα στην παρέα μου. Έχω φίλους να πάω, αλλά στον Γιώργο περνούσα αλλιώς. Χαλάρωνα, διασκέδαζα».

«Ήταν και σόουμαν ο Γιώργος. Έβγαινε στη σκηνή και ήταν ένας σταρ. Δεν μιλούσαμε μεταξύ μας. Όταν έβγαινε ο Γιώργος στη σκηνή, το βλέμμα ήταν εκεί πάνω», πρόσθεσε.

Ο Νίκος Βέρτης στάθηκε και στην αγάπη που εκδήλωσε ο κόσμος μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. «Είδα ξαφνικά πόση αγάπη πήρε από τον κόσμο. Πόσο πολύ ο κόσμος συγκινήθηκε. Έκλαψε κόσμος που μπορεί να μην πήγαινε ποτέ να τον ακούσει. Το έζησα και με τον Βασίλη Καρρά. Το είδαμε και με τον Παντελή Παντελίδη, με τον Τόλη Βοσκόπουλο, με τον Αντώνη Βαρδή. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που είχαν ψυχούλα μέσα τους, πόσο πολύ ο κόσμος τους αγαπάει. Και αυτό είναι μαγικό».

«Όσο αρχίζεις και γίνεσαι πιο γνωστός δημιουργείται μια υποχρέωση»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής μίλησε για τη δική του σχέση με την επιτυχία. «Και μόνο που η αγάπη σου γίνεται επάγγελμα είναι επιτυχία. Όσο αρχίζεις και πουλάς μουσική και γίνεσαι πιο γνωστός ευρέως, εκεί δημιουργείται μια υποχρέωση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σε αγαπάνε και σε στηρίζουν έχουν κάποιες απαιτήσεις από εσένα, οπότε πρέπει να μην τους απογοητεύεις».

Ο Νίκος Βέρτης αναφέρθηκε τέλος στην πίστη του και στην ανάγκη σεβασμού της θρησκευτικής επιλογής κάθε ανθρώπου. «Δεν μπορείς να κατηγορείς έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει. Δεχόμαστε όλους αυτούς που δεν πιστεύουν. Δεν θέλω να προσβάλλει κανείς τη θρησκεία μου. Πρέπει να σέβεται τα δικά μου που θέλω και πιστεύω, έτσι κι εγώ σέβομαι ότι έχει κι αυτός».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό και στον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο της Αλβανίας. «Είδα έναν άνθρωπο που είχε μια χάρη, μια θεία χάρη. Προσέλκυε τον κόσμο στην αλήθεια και στην αγάπη, στην καλοσύνη, στην υπομονή, στη συγχώρεση. Τι είσαι; Έλληνας; Τι είσαι; Αλβανός; Ό,τι και να είσαι, και Τούρκος να είσαι, αν πιστεύεις στον Χριστό, είναι η θρησκεία. Άνθρωποι είμαστε όλοι, έτσι δεν είναι;», κατέληξε ο Νίκος Βέρτης.