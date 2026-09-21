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Αμάλ Κλούνεϊ: Αγαπώ την Ελλάδα και τους Έλληνες

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THESTIVAL TEAM

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Την ιδιαίτερη αγάπη της για την Ελλάδα και τους ανθρώπους της εξέφρασε η Αμάλ Κλούνεϊ λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο.

Η 48χρονη δικηγόρος και σύζυγος του Τζορτζ Κλούνεϊ βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα, με αφορμή την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO.

Κατά την παραμονή της στην ελληνική πρωτεύουσα, η Αμάλ Κλούνεϊ είχε συναντήσεις τόσο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, όσο και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» τη συνάντησε λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο, με την Αμάλ Κλούνεϊ να λέει: «Αγαπώ την Ελλάδα και τους Έλληνες», χωρίς να απαντά σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση των δημοσιογράφων που είχαν συγκεντρωθεί γύρω της. Όταν αναφέρθηκε ο σύζυγός της και ρωτήθηκε για την απουσία του από το πλευρό της, εκείνη απλώς χαμογέλασε.

Δείτε το βίντεο

Αμάλ Κλούνεϊ

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