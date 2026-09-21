Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: “Η 56χρονη βάζει πετσέτες στα μάτια και τα αυτιά για να μην ακούει τα τραγούδια του και κάνει συνεχώς γιόγκα”

Νέες πληροφορίες για τις πρώτες ημέρες της 56χρονης γιατρού στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού μετέφερε η Ρούλα Κουσκουρή στον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα», το πρωί της Δευτέρας (21/9). Η γιατρός, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού λίγο πριν από τις 07:00 το πρωί της Πέμπτης (17/9) και κρατείται μόνη της για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η δημοσιογράφος στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, η 56χρονη βρίσκεται σε κελί στον πρώτο όροφο των γυναικείων φυλακών, το οποίο διαθέτει δική του ντουζιέρα, ενώ ακριβώς έξω υπάρχει καρτοτηλέφωνο. Όπως ανέφερε η Ρούλα Κουσκουρή, στο ίδιο κελί είχε κρατηθεί στο παρελθόν η Ρούλα Πισπιρίγκου, ενώ αργότερα βρέθηκαν εκεί η Ειρήνη Μουρτζούκου και η μητέρα του μικρού Άγγελου.

Η δημοσιογράφος υποστήριξε ότι η γιατρός δεν έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής ούτε το καρτοτηλέφωνο ούτε τη ντουζιέρα και αποκάλυψε τα αιτήματα που φέρεται να έχει απευθύνει στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

«Κάλεσε τους αρχιφύλακες και απαίτησε συγκεκριμένα πράγματα. Απαίτησε να φτιάξουν τις βλάβες που έχει το κελί, να φτιάξουν τις βλάβες που έχει η ντουζιέρα. “Θέλω να το βάψετε, να φτιάξετε τη ντουζιέρα, να φτιάξετε το κελί”. Αυτά την επόμενη μέρα», ανέφερε η Ρούλα Κουσκουρή.

Η Ζήνα Κουτσελίνη δεν έκρυψε την έκπληξή της και τη ρώτησε αν οι συγκεκριμένες πληροφορίες έχουν διασταυρωθεί. «Πραγματικότατα και ισχύουν. Διασταυρωμένα από τρεις διαφορετικές πηγές», απάντησε η δημοσιογράφος.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, το επόμενο πρωί η γιατρός φέρεται να ζήτησε και βιολογικό καθαρισμό του κελιού της. «Ξανακαλεί τον αρχιφύλακα και λέει “απαιτώ βιολογικό καθαρισμό μέσα στο κελί μου”», ανέφερε η Ρούλα Κουσκουρή.

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε ακόμη ότι επετράπη στη γιατρό να έχει υποαλλεργικό μαξιλάρι και ειδικό υπόστρωμα για το κρεβάτι της, ενώ δεν της επετράπη να πάρει μαζί της τη βαλίτσα της.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συμπεριφορά των υπόλοιπων κρατουμένων. «Οι άλλες κρατούμενες και της παίζουν συνέχεια τραγούδια του Μαζωνάκη. Για να μην τα ακούει, βάζει πετσέτες στα μάτια της και στα αυτιά της και κάνει συνεχώς γιόγκα. Δεν έχει σταματήσει λεπτό να κάνει γιόγκα. Την αποκαλούν “η κυρία από τις Βερσαλλίες” και “η κόμισσα του Ψυχικού”», ισχυρίστηκε η Ρούλα Κουσκουρή.

Η δημοσιογράφος ανέφερε, τέλος, ότι η γιατρός βγαίνει από το κελί της δύο φορές την ημέρα για περίπου 40 λεπτά και ότι, για λόγους ασφαλείας, ο προαυλισμός της πραγματοποιείται χωριστά από τις υπόλοιπες κρατούμενες.